Neue Freihandelsabkommen der EU: Chancen und Risiken für Exporteure

Köln (ots) - Der Kreditversicherer Atradius sieht bei denaktuellen EU-Verhandlungen hinsichtlich neuer Handelsabkommen großesGeschäftspotenzial für die produzierenden Industrien in Europa.Sollten die Vereinbarungen mit Japan, den Mercosur-Staaten(Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay), Mexiko, Singapur undVietnam gemäß dem derzeitigen Stand in Kraft treten, würde das vorallem der hiesigen Automobilbranche, dem Maschinenbausektor sowie derChemie- und Pharmaindustrie zusätzliche Absatzchancen eröffnen.Bauunternehmen und Anbieter von Konsumgütern könnten ebenfallsprofitieren. Das geht aus der jüngsten Analyse des Economic ResearchDepartments von Atradius hervor. Gleichzeitig weist derKreditversicherer aber auch auf das zum Teil hohe Risiko vonZahlungsausfällen in mehreren Ländern hin, mit denen im Moment anneuen Handelsabkommen gearbeitet wird."Japan, die Mercosur-Staaten, Mexiko, Singapur und Vietnam bieteneuropäischen Exporteuren enorme Möglichkeiten für zusätzlichesGeschäft. Gerade deutsche Anbieter mit ihren internationalanerkannten Produkten können vom Abbau von Handelsbarrieren mitdiesen Nationen profitieren", sagt Dr. Thomas Langen, Senior RegionalDirector Deutschland, Mittel- und Osteuropa von Atradius. "DasErschließen neuer Märkte birgt aber auch erhebliche Risiken fürFirmen, insbesondere wenn sie noch keine Erfahrungen mit demZahlungsverhalten vor Ort haben. Als weltweit zweitgrößterKreditversicherer mit mehr als 90 Jahren Erfahrung unterstützen wirUnternehmen dabei, auch auf neuem Terrain sichere und profitableGeschäfte zu machen, indem wir ihre Abnehmer prüfen und Forderungendecken."Vielfältige Chancen für Europas IndustrieBei den aktuellen Verhandlungen der EU geht es unter anderem umdie Reduzierung von Zöllen sowie um die Einführung von neuenbeziehungsweise weiteren, bilateral geltenden Standards undRegularien.Die Einigung, die die EU im Dezember 2017 mit Japan erzielt hatund die im Sommer dieses Jahres ratifiziert werden soll, erleichtertzahlreichen produzierenden Industrien (Automobil, Chemie, Pharma,Maschinenbau und Konsumgüter), der Lebensmittel- und der Baubranchein Europa den Zugang zum Markt in Fernost. Japan gilt aktuell alsdrittgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einem Bruttoinlandsproduktvon umgerechnet 4,6 Billionen Euro und 127 Millionen Einwohnern.Das so genannte Mercosur-Staaten-Abkommen würde vor allemeuropäischen Automobil-, Chemie- und Maschinenbauunternehmen Vorteileim internationalen Wettbewerb verschaffen. Die EU und dieMercosur-Länder beabsichtigen, die Verhandlungen bis Ende diesesJahres abzuschließen. Bislang sind die südamerikanischen Märkterelativ abgeschlossen und weisen hohe Hürden für Exporteure auf. Miteinem Abkommen würde sich den hiesigen Firmen ein Markt mit einemGesamtvolumen von derzeit 2,6 Billionen Euro weiter öffnen.Im Jahr 2000 hat die EU eine Vereinbarung mit Mexiko getroffen,die hauptsächlich Geschäfte mit industriellen Gütern umfasst. DiesesAbkommen soll jetzt erweitert werden, unter anderem um Agrar- undLebensmittelprodukte, Dienstleistungen und staatliche Aufträge.Darüber hinaus ist geplant, in die neuen Verträge weitereArbeitsrecht- und Umweltstandards mit aufzunehmen. Für europäischeAutomobilfirmen wird es dadurch attraktiver, in Produktionsstätten inMexiko zu investieren. Auch im mexikanischen Energiesektor würdensich für europäische Unternehmen Chancen ergeben, außerdem imBausektor.Im Freihandelsabkommen mit Singapur, welches noch durch dieeinzelnen EU-Mitglieder ratifiziert werden muss, geht es um dieErweiterung der Geschäftsmöglichkeiten der Branchen Finanzen,Dienstleistungen, Transport und Telekommunikation auf beiden Seiten.2016 hat die Europäische Union die Verhandlungen mit Vietnam überden weitreichenden Abbau von Handelsbarrieren erfolgreichabgeschlossen. In diesem Sommer soll der Vertragsentwurf dem EU-Ratund dem EU-Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden. Das Abkommenerleichtert vor allem der chemischen und pharmazeutischen Industrie,den Herstellern von Konsumgütern, Lebensmittelanbietern sowieMaschinenbaufirmen den Marktzugang in Vietnam. Derzeit importiert dersüdostasiatische Staat jährlich Waren im Wert von 9,6 Milliarden Euroaus der EU.Hohe Zahlungsrisiken in Argentinien, Brasilien und VietnamAngesichts der intensiven Ausarbeitung von Handelsabkommenverweist Atradius auf erhebliche Zahlungsrisiken in vielen Ländern,mit denen die EU derzeit verhandelt. Laut der Risikoprüfer desKreditversicherers bestehen bei Geschäften mit Unternehmen inArgentinien große Unsicherheiten für Lieferanten und Dienstleister.Das Land befindet sich in einer unsicheren wirtschaftlichenErholungsphase und könnte kurzfristig wieder in einem Abwärtstrendgeraten, unter anderem aufgrund der anhaltend hohen Inflation. Zudemsind die Möglichkeiten von Präsident Mauricio Macri eingeschränkt,den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen politischgegenzusteuern, da er für Reformen die Zustimmung der Oppositionbenötigt.Auch bei Geschäften mit Abnehmern in Brasilien rät AtradiusExporteuren dazu, sich vorab ein genaues Bild von Zahlungsrisiken zumachen. Das Insolvenzvolumen am Zuckerhut ist zwar im Zuge derwirtschaftlichen Erholung seit 2015 gesunken, jedoch befindet es sichimmer noch auf einem sehr hohen Level im Vergleich zu anderenSchwellenmärkten. Hinzu kommen die anhaltenden politischenUnsicherheiten infolge des Petrobas-Skandals.Vietnams Wirtschaft werden für die nächsten Jahre solideWachstumsraten prognostiziert. Das Risiko, einen Zahlungsausfall zuerleiden, ist jedoch in der südostasiatischen Republik weiterhinbeträchtlich. Exporteure sehen häufig Korruption. Ein großer Teil derUnternehmen des Landes ist in Staatsbesitz und finanziell nur schwachausgestattet. Weiterhin leidet der Bankensektor unter einer hohenLast durch notleidende Kredite.Hintergrund: Europäische Union forciert Freihandelsabkommen"Die Europäische Union hat in den vergangenen Monaten dielaufenden Verhandlungen von Handelsabkommen mit mehrerenPartnerländern intensiviert, um die Abschlüsse zu beschleunigen",sagt Dr. Thomas Langen. "Hintergrund sind zunehmende Unsicherheitenangesichts des protektionistischen Kurses der USA. Nichtsdestotrotzgehen wir davon aus, dass das weltweite Handelsvolumen weiterhin hochbleibt und sich in unmittelbarerer Zukunft vielfältigeWachstumschancen für exportierende Unternehmen ergeben."Auf www.atradius.de kann die Analyse "Make trade, not war: EUFTAs" im Menüpunkt Publikationen kostenlos heruntergeladen werden.Auch die aktuellen Country Reports mit detaillierten Analysen derwirtschaftlichen und politischen Situation von zahlreichenEU-Verhandlungspartnern stehen dort zur Verfügung.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen,Bürgschaften und Inkassodienstleistungen mit einer strategischenPräsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenenKreditversicherungs-, Bürgschaften- und Inkasso-Produkte schützenUnternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Warenund Dienstleistungen auf Kredit. 