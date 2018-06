Neue Frachtflüge von China zum Flughafen Hahn

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

HAHN (dpa-AFX) - Der defizitäre Flughafen Hahn freut sich über neue regelmäßige Frachtflüge von China in den Hunsrück.



Zweimal pro Woche startet nun ein Frachtjumbo für das Logistikunternehmen DHL im ostchinesischen Wuxi bei Shanghai in Richtung Rheinland-Pfalz, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Flughafenkreisen erfuhr. Am vergangenen Freitag wurde am Hahn der offizielle Auftakt der neuen Verbindung gefeiert. Sie ist in das globale DHL-Frachtkonzept eingebettet. DHL gehört zum Logistikkonzern Deutsche Post DHL Group.