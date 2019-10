Neue Fortbildungsreihe 2020 von Media Workshop / Das komplette Handwerkszeug für Einsteiger wie auch Profis in PR und Marketing (FOTO)

Hamburg (ots) -Auch in der PR und im Marketing hat die Digitalisierung längstEinzug gehalten. Die Qualitätsanforderungen an die Kommunikation sindmit der digitalen Transformation deutlich gestiegen. Während dieAufgaben für Kommunikationsverantwortliche oftmals gleich bleiben,sind die Kanäle und Formate immer vielfältiger geworden. FürKommunikatoren gilt es also, die neuen digitalen Möglichkeitenkreativ zu nutzen, um ein Produkt oder ein Unternehmen bestmöglich zupräsentieren. Dabei sollte jedoch nicht alles, was in den letztenJahren für PR und Marketing gegolten hat, voreilig über Bord geworfenwerden.Welche klassischen PR- und Marketing-Werkzeuge auch heute nochfunktionieren und welche neuen Methoden in dieKommunikationsstrategie aufgenommen werden sollten, lernenInteressierte in den Fortbildungen der MW Media Workshop GmbH. DerHamburger Seminaranbieter hat sich seit 2001 in der Fortbildung aufThemen aus der Kommunikationsbranche spezialisiert. "Durch unsereSpezialisierung auf PR- und Marketingthemen sowie unsere langjährigeExpertise und Erfahrung wissen wir um die Anforderungen heutigerKommunikationsarbeit - gerade in Zeiten des digitalen Wandels" soNicole von Aspern, eine der Geschäftsführerinnen der MW MediaWorkshop GmbH. "Einsteiger und Fortgeschrittene können bei uns dahernicht nur ihr Know-how rund um PR-Konzeption und Schreiben vertiefen,sondern lernen auch, wie sie Kanäle wie Youtube, Facebook oderInstagram mit eigenem (selbst produziertem) digitalen Materialeffektiv bespielen" so von Aspern weiter.Mit mehr als 80 Seminarthemen, davon 29 neuen, deckt dasJahresprogramm 2020 von Media Workshop den kompletten Bereich derMarketing- und Medienkommunikation ab. Neu im Programm sind zumBeispiel neben "Agile Kommunikation", "Behörde 2.0", "Podcasts in derKommunikation" oder "Fake News Management" auch zweiManagementthemen. "Selbstbewusst auftreten" ist ein gezieltesCoaching, das Frauen in ihrer Wirkung und ihrem Auftreten vorgrößerem Publikum unterstützen soll. "Die Führungskraft alsPersonenmarke" zeigt die wichtigsten Schritte einesBrandbuilding-Prozesses.Alle Themen und Termine sind ab sofort online unterwww.media-workshop.de verfügbar. Hier kann man sich auch dieProgrammübersicht als PDF-Datei herunterladen: https://bit.ly/2ORgf3rPressekontakt:MW Media Workshop GmbHSeminare // Trainings // CoachingsNicole von AspernTelefon: +49 40 2263 9660presse@media-workshop.deOriginal-Content von: MEDIA WORKSHOP, übermittelt durch news aktuell