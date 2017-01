Neue Forschungsergebnisse von Evotec!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

am Donnerstag meldete sich Evotec mit – aus Unternehmenssicht – guten Nachrichten. Und zwar verweist Evotec darauf, dass ein wissenschaftlicher Artikel mit „vielversprechenden Forschungsergebnisse(n) im Bereich Picornaviren“ veröffentlicht wurde. Das sagt mir zunächst nichts, doch Evotec erläutert, dass der Verfasser des besagten Artikels der Mitgründer der Haplogen GmbH ist. Und mit dieser zusammen entwickelt Evotec demnach antivirale Therapeutika. Konkret wird darauf verwiesen, dass ein Zellenzym mit dem lyrischen Namen PLA2G16 „einen neuartigen Ansatzpunkt zur Abwehr von Infektionen durch eine große Anzahl von Picornaviren“ darstelle.

Relativ frühes Stadium – aber potenziell interessant

Interessant dabei: Haplogen hält der Meldung zufolge die exklusiven Rechte an der Verwendung von PLA2G16 „bei viralen Infektionen“. Insofern könnten die neuen Forschungserkenntnisse zur Entwicklung eines entsprechenden Medikaments führen. Das wäre dann hoffentlich auch für von Picornaviren Betroffene eine gute Sache. Ich weise darauf hin, dass ich mich mit dieser Thematik aus medizinischer Sicht keineswegs auskenne. Was ich verstehe – es gilt zu relativieren: Denn laut Evotec wird im Laufe des Jahres der „Beginn der präklinischen Entwicklung“ erwartet. Das klingt noch nach einem recht frühen Stadium. Immerhin, ein mögliches neues interessantes Projekt in der Pipeline gewissermaßen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse