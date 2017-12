Neue Forschung zeigt direkten Zusammenhang zwischen der Aktivierung von Inflammasomen und Amyloid-? Pathologie bei der Alzheimerkrankheit

Die in Nature veröffentlichte Studie des wissenschaftlichenMitgründers, Dr. Eicke Latz, und des Mitglieds des klinischenBeirats, Dr. Michael Heneka, von IFM Therapeutics zeigt, dassentzündungsbasierte, mit NLRP3 assoziierte Signalwege einenneuartigen therapeutischen Angriffspunkt bei Alzheimer darstellenkönntenBoston und Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) - IFM Therapeutics,LLC (IFM), ein privat geführtes biopharmazeutisches Unternehmen, dassich auf die Entwicklung von Therapien konzentriert, die neuartigeAngriffspunkte im angeborenen Immunsystem modulieren, umEntzündungskrankheiten und Krebs zu behandeln, gab heute dieVeröffentlichung einer neuen Studie in Nature bekannt, die zeigt,dass die Aktivierung von Inflammasomen im angeborenen Immunsystem mitder Bildung und Verbreitung von Amyloid-? (A?) bei derAlzheimerkrankheit verbunden ist, und sie weist auf das Potenzialdieses Signalwegs für neue therapeutische Angriffspunkte bei derBehandlung der Krankheit hin. Das Team, das die präklinischeForschung veröffentlichte, schließt den Mitgründer von IFM, Dr. med.Eicke Latz, Universität Bonn, und das neu ernannte Mitglied desklinischen Beirats, Dr. med. Michael Heneka, Direktor der Abteilungfür Neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie amUniversitätsklinikum Bonn, Deutschland, ein. Die Veröffentlichung istbei Nature (http://dx.doi.org/10.1038/nature25158) verfügbar.Bei der Alzheimerkrankheit (AK) ist ein klassisches Merkmal dieserneurodegenerativen Erkrankung die Ansammlung von A? Peptiden zupathologischen Oligomeren mit anschließender Aggregation zu Plaquesim Gehirn, die zu Zellschäden und Gedächtnisverlust führen. DieseStudie beinhaltet wichtige Erkenntnisse über die Pathologie undmögliche neue therapeutische Angriffspunkte für künftige Forschung."Zum ersten Mal hat die Forschung gezeigt, dass die angeboreneImmunaktivierung und A? Aggregation und Bildung bei derAlzheimerkrankheit, einer hochkomplexen, unerbittlichen undprogressiven Erkrankung, die Millionen von Menschen betrifft, engmiteinander verbunden sind", sagte Dr. med. Michael Heneka, KBFZ,Universitätsklinikum Bonn. "Diese Daten liefern Einblicke in dieÄtiologie der Krankheit durch die Aktivierung von NLRP3Inflammasomen, die zur Bildung und Ausbreitung der Krankheitbeitragen, und demonstrieren gleichzeitig den Einsatz vonAnti-ASC-Antikörpern zur Blockierung der Amyloid-?-Pathologie."Die Rolle der Inflammasom-Aktivierung bei der Bildung undAusbreitung der AKBisherige Forschung hat gezeigt, dass bei der Ablagerung von A?eine pathologische angeborene Immunantwort hervorgerufen wird und eswurde die Aktivierung des NLRP3 Inflammasoms im Hirn von Patientenmit AK dokumentiert. Des Weiteren wurde nachgewiesen, dass dieAktivierung des NLRP3 Inflammasoms die Bildung von Specks desInflammasom-Adapterproteins ASC (Apoptosis-associated speck-likeprotein containing a CARD) in der Mikroglia zur Folge hat.In dieser präklinischen Studie wurde gezeigt, dass sich ASC-Specksan A? binden und die Oligomerisierung und Aggregatbildung erhöhen,was darauf hindeutet, dass Inflammasom-getriebenes Cross-Seeding dieA? Plaque-Entwicklung und Krankheitspathologie begünstigen kann.Reduktion der A? Ablagerung durch ASC-Speck-AntikörperUm besser zu verstehen, wie dieser neuartige Signalweg zurKrankheitsentstehung beiträgt, wurde ein Anti-ASC-Speck-Antikörpersowohl in kultivierten Zellen als auch in Mausmodellen mitverwendet.Tatsächlich verhinderte Anti-ASC die ASC-getriebene A?Oligomerisierung und Aggregatbildung in konzentrationsabhängigerWeise. Weitere Experimente zeigten, dass Mäuse, die Injektionen vonASC erhielten, die mit spezifischen Anti-ASC-Antikörpern koinkubiertwaren, eine reduzierte Menge an A? Oligomeren aufwiesen. Zusammenzeigt diese Forschung, dass die Hemmung der Bindung von ASC an A? dieAggregation reduzieren kann, und welche Rolle dieserEntzündungssignalweg in der künftigen therapeutischen Entwicklungspielen könnte."Unser Team bei IFM Therapeutics konzentriert sich darauf, dasLeben von Patienten mit entzündlichen Erkrankungen zu verbessern,indem es transformative Medikamente entwickelt, die genau auf dasangeborene Immunsystem abzielen", sagte Dr. Martin Seidel, EVP ofResearch and Development von IFM Therapeutics. "Die Identifizierungklinisch validierter Angriffspunkte in diesem Krankheitsbereich wareine große Herausforderung für die wissenschaftliche Gemeinschaft,aber wir sind ermutigt, dass die in Nature veröffentlichte Forschungwissenschaftliche Belege für die Rolle des angeborenen Immunsystemsin der Pathologie der klassischen Merkmale der Alzheimerkrankheitliefert. Da sich unser Team auf Inhibitoren von NLRP3 konzentriert,weist diese Forschung auf das Potenzial hin, das die Modulierung derEntzündungssignalwege im Zusammenhang mit der Alzheimerkrankheit hat,mit dem Ziel, neue Behandlungsmöglichkeiten für Patienten zuentwickeln."Über IFM Therapeutics, LLCIFM Therapeutics, LLC ist ein privat geführtes biopharmazeutischesUnternehmen mit Sitz in Boston, Massachusetts. Das Unternehmen wurdevon einer internationalen Gruppe herausragender Wissenschaftler undÄrzte gegründet, die seit Jahrzehnten daran arbeiten, die angeboreneImmunität und die Rolle zu verstehen, die sie bei der Regulierung desImmunsystems spielt. Das Team des IFM hat kleine Moleküle entdecktund entwickelt, die neue Angriffspunkte im angeborenen Immunsystemals Therapien der nächsten Generation für Krebs, Autoimmunität undEntzündungskrankheiten modulieren. 