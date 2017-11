München (ots) -Neue Geschichten mit und über Deutschlands bekannteste Großfamilie- Ausstrahlungsstart am Mittwoch, 3. Januar 2018, um 20:15 Uhr beiRTL IIDie Wollnys sind wieder da! In den neuen Folgen der RTLII-Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" geht esgewohnt turbulent zu. Denn bei der beliebtesten GroßfamilieDeutschlands steht einiges auf dem Programm: Eine ereignisreicheBootstour in Friesland, geheime Pläne und Stress auf derFamilien-Baustelle. RTL II zeigt die neuen Folgen der Doku-Soap ab 3.Januar 2018 immer mittwochs um 20:15 Uhr.Es geht wieder los: "Loredana, Estefania, Calantha, Lavinia,Sarah-Jane, Sarafina, Sylvana!" Deutschlands beliebteste Großfamilieist zurück. In den neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklichgroße Familie!" begleitet RTL II die elfköpfige Familie weiter durchihr turbulentes Leben.In der ersten Episode machen sich die Wollnys auf den Weg nachFriesland. Bei einem Bootsurlaub wollen sie endlich mal wieder denKopf frei kriegen und Zeit miteinander verbringen. Während der selbsternannte Kapitän Peter das Steuer übernimmt, muss FamilienoberhauptSilvia unter Deck für Ordnung sorgen. Bei grundsätzlichunterschiedlichen Vorstellungen vom Familienurlaub wird die Bootstourschnell zur Bewährungsprobe.Wieder zurück in Deutschland schmieden die Männer in der Familieeigene Pläne: Harald versucht alles, um die Baugenehmigung für dasneue Haus zu bekommen. Seine ständige Abwesenheit macht Silviaallerdings misstrauisch. Als ihr Angebeteter dann auch noch dieKinder allein im Wald zurücklässt, um einen wichtigen Terminwahrzunehmen, reicht es der Elffach-Mama. Peter möchte seine Sarafinawährenddessen mit einem neuen Tattoo überraschen. Ob Flo dergeeignete Zeichenkünstler für diese Angelegenheit ist?Endlich ist die Baugenehmigung da und Familie Wollny macht sichans Werk. Nachdem sie lange nicht weiter werkeln durften, gibt es nunjede Menge zu tun. Doch der Baustellenstress geht nicht spurlos anSilvia vorbei. Die Doppelbelastung von Haushalt und Hausbau macht ihrschwer zu schaffen und die Kinder wollen, dass Silvia endlich zumArzt geht. Doch alle Versuche sind zwecklos, bis sich der Zustand vonMama Wollny erneut verschlechtert."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird produziert vonJoker Productions in Köln."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" ab Mittwoch, 3.Januar 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationMartin Blickhan089 - 64 185 6500martin.blickhan@rtl2.deRTL II BildredaktionBildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell