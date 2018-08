München (ots) -- Neue Folgen der Daily-Soap mit Pia Tillmann- Der Alltag von Lehrern und Schülern an Deutschlands härtesterSchule- Ausstrahlung ab 17. September 2018, montags bis freitags 17:00Uhr, bei RTL IIDie Sommerferien sind vorbei und die Schüler derErich-Felber-Gesamtschule halten die Referendare ordentlich auf Trab.Streit auf dem Schulhof, Mobbing, entführte Schüler, Drogenskandaleund Liebeskummer - all das gehört zum harten Alltag der angehendenLehrer. Referendarin Sara (Pia Tillmann) kämpft mit ihren Kollegentäglich für das Wohlergehen ihrer Schüler.Sara Schäfer (Pia Tillmann) hat es geschafft, sich ein wenig inihrer neuen Heimatstadt Köln einzuleben. Zurück aus den Sommerferiengeht der Alltagskampf auf dem Schulhof weiter: Die neue SchülerinShayenne verdreht den Jungs den Kopf. Das bleibt von derMädchen-Clique nicht unentdeckt. Sie sind eifersüchtig und rächensich besonders fies an ihrer Mitschülerin.Kurz darauf werden die Referendare in Panik versetzt, dennEinzelgänger Claas kommt mit einem Messer in die Schule. Als sieherausfinden, dass er auch noch ein Gewehr geklaut hat, steht für siefest: Claas plant einen Amoklauf. Können ihn die jungen Lehreraufhalten und Schlimmeres verhindern?Ob Familiendramen, Mobbing, Erpressung, Liebeskummer oderKonkurrenzkampf, der Dienst an der Erich-Felber-Gesamtschule verlangtden angehenden Lehrern alles ab. Werden die Referendare die harteAusbildung durchstehen oder geben sie ihren Traum vom Traumjobfrühzeitig auf?"Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird von RedSeven Entertainmentzusammen mit La Paloma produziert. RedSeven ist Teil der Red ArrowStudios.Neue Folgen von "Krass Schule - Die jungen Lehrer", ab 17.September 2018, montags bis freitags um 17:00 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell