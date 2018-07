München (ots) -Promis wagen einen Neuanfang- Mit dabei: Sarah Lombardi, Narumol & Josef, Christian Tews, MikeLeon Grosch, Anne Wünsche und die Zarrellas- Neue Folgen ab Montag, 6. August 2018, um 22:15 Uhr bei RTL II"Echt Familie - Das sind wir!" begleitet hautnah prominenteFamilien in ihrem Alltag. Ob Kindergeburtstag, Geschäftsgründungen,Familienfeste oder öffentliche Auftritte - es ist immer was los. Inden neuen Folgen wird Ex-Bachelor Christian Tews innerhalb kurzerZeit zum Patchwork-Vater, die italienische Großfamilie Zarrellamöchte erneut in der Gastroszene durchstarten und Sänger Mike LeonGrosch will sein Leben nach zwei Herzinfarkten endlich wieder in denGriff bekommen. Und auch Sarah Lombardi, Anne Wünsche sowie dasTraumpaar Narumol und Josef melden sich mit neuen Projekten zurück.Für die neuen Folgen von "Echt Familie - Das sind wir!" öffnenprominente Familien wieder ihre Türen und zeigen intime Einblicke inihren Alltag zwischen Kindererziehung, Karriere und rotem Teppich.Ein Ex-Bachelor als Familienoberhaupt von vier Kindern? ChristianTews hat in einem Berliner Kaufhaus Claudia, die Liebe seines Lebens,kennengelernt. Claudia hat aus ihrer ersten Ehe aber bereits zweiKinder im Teenageralter. Und kurz nach ihrer Hochzeit bekommt dasfrisch vermählte Paar eigenen Nachwuchs: Zwillinge. So wird aus demRosenkavalier in kürzester Zeit ein Patchwork-Vater mit vier Kindern.Nachdem die italienische Großfamilie Zarrella lange Jahre einitalienisches Restaurant erfolgreich geführt hat, konzentrieren siesich nun auf den familieninternen Cateringservice. Der entwickeltsich äußerst erfolgreich. Doch langsam wird die heimische Küche zuklein für die vielen Aufträge. Die Familie zieht also los und suchteine neue Location für ihr Geschäft. Der jüngste Zarrella-SprossStefano möchte endlich auf eigenen Beinen stehen und ausziehen. Dochda hat die Rechnung ohne die italienische Vollblut-Mama Clementinagemacht."Echt Familie - Das sind wir!": ab Montag, 6. August 2018, 22:15Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unterwww.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell