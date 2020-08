Mainz (ots) - Prüfung bestanden - Agatha Raisin (Ashley Jensen) darf sich offiziell Detektivin nennen und gründet mit ihrem Partner James Lacey (Jamie Glover) eine eigene Kanzlei. ZDFneo strahlt die dritte Staffel der britischen Krimiserie "Agatha Raisin" am Freitag, 7. August 2020, ab 21.45 Uhr aus und zeigt alle acht Episoden am Stück. Von Samstag, 8. August 2020, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 6. September 2020, sind die Folgen in der ZDFmediathek abrufbar.In Folge 1 "Und das Geisterhaus Teil 1" stößt Agathas Partner James auf einen Artikel über ein Spukhaus namens "Ivy Hall". Zusammen ermitteln die beiden, wer das gefürchtete Schlossgespenst sein könnte. Mögliche Verdächtige gibt es reichlich, denn die Hausherrin hat sich Zeitlebens nicht viele Freunde gemacht. Das erfährt Agatha am eigenen Leib, als ihr Cabrio beschädigt wird. Mit der Unterstützung ihrer Freunde geht Agatha dem Rätsel auf die Spur.Die Sendetermine im Einzelnen:Freitag, 7. August 2020, ab 21.45 Uhr alle acht Folgen in deutscher ErstausstrahlungFreitag, 14. August 2020, ab 21.45 Uhr, "Und der tote Auftragskiller", Teile 1 und 2 Freitag, 21. August 2020, ab 21.55 Uhr, "Und die tote Geliebte", Teile 1 und 2 Freitag, 28. August 2020, ab 22.00 Uhr, "Und der tote Polizist", Teile 1 und 2Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/agatharaisinFür akkreditierte Journalisten stehen zwei Folgen "Agatha Raisin" im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Ansicht bereit.https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105412/4670546OTS: ZDFneoOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell