Mainz (ots) -Endlich wieder in Freiheit. Sol (Eko Fresh) hat seine Haftstrafeabgesessen und freut sich auf seine Kölner Hood. Was er nicht weiß:Seine Probleme fangen jetzt erst an. Die "BLOCKBUSTAZ" starten amDienstag, 27. März 2018, 22.35 Uhr, in die zweite Staffel, und gleichin der ersten Folge, "Comeback", wird Sol, der nach wie vor von einerKarriere als Rapper träumt, von der bitteren Realität eingeholt:Freundin Jessica (Joyce Ilg) ist abgehauen, in Sols Wohnung haust"pornaholic" Volkan (Kida Khodr Ramadan), und Best Buddy Hardy(Sascha "Ferris" Reimann) kann nicht glauben, dass Gras ab sofortnicht mehr Sols Gemüse ist.Sol muss sich eine neue Bleibe organisieren, denn wieder bei MamaMadita (Martina Eitner-Acheampong) einzuziehen ist keine Option. Vorallen Dingen, weil sie mit einem gefundenen Babysimulator wahreMutter-Glücksgefühle entwickelt und sich bei ihr alles um Windeln,Schnuller und Babybrei dreht. Hatte sie sich doch schon immer so sehrein Brüderchen für Sol gewünscht. Bei seiner Wohnungssuche hofft Solauf Hausmeister Bulut (Aykut Kayacik). Der sieht seine Aufgaben aberklar definiert: Kaputte Klospülungen und defekte Heizungen sind seineSache, alles andere nicht. Sol bleibt also nichts anderes übrig, alseine WG mit Volkan zu gründen. Die Chancen, dass Sol endlich malwieder zum Joint greift, stehen für Hardy also gar nicht schlecht.Auch in dieser Staffel machen wieder prominente Gastdarsteller mit:Folge 1: Katy KarrenbauerFolge 3: Tim WildeFolge 4: OutlawzFolge 7: Afrob, XatarFolge 8, 9, 12: SidoFolge 10: Frederick LauAlle zwölf Folgen der zweiten "BLOCKBUSTAZ"-Staffel stehen abDienstag, 27. März 2018, 20.15 Uhr, in der ZDFmediathek zum Abrufbereit. Die komplette erste Staffel der Sitcom steht bereits jetztdort zur Verfügunghttps://presseportal.zdf.de/pm/blockbustaz/