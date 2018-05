Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Köln (ots) -Schneller, aktueller, charmant und relevant: Ab 17. Mai tritt dasTeam um Carolin Kebekus immer wöchentlich in "PussyTerror TV" um22.45 Uhr im Ersten kräftig aufs Gaspedal. "PussyTerror TV" liefertgute Unterhaltung mit klugen Comedy-Persiflagen, mit Stand-Ups derGastgeberin und ihrer Comedy-Kollegen, mit Talks, vielen prominentenGästen und der Showband "Girls'n Pussies" im neuen TV-Studio.Inhalte der ersten Folge der neuen Staffel:Endlich Konkurrenz für Angela Merkel: Als Meisterin der Song-Parodienschlüpft Carolin Kebekus im Musik-Video in die Rolle vonPolitikerinnen wie Annegret Kramp-Karrenbauer und Andrea Nahles. Die"Spice Girls" des Berliner Kabinetts stürmen zum Song "Wannabe" nachBerlin, um die Bundeskanzlerin zu beerben: "Jetzt kommen die Pussiesnach Berlin."Videolink: http://www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/comedy-satire/videos/carolin-kebekus-wannabe-100.htmlLink zum Embedden:src="http://www.daserste.de/embed/index~standalone.jsp?id=carolin-kebekus-wannabe-100&share=1&extern=1"allowfullscreen scrolling="no"framebor-der="no">Auch die Gäste im TV-Studio, Schauspieler Moritz Bleibtreu undSängerin Namika, begrüßt Carolin Kebekus voller Tatendrang zum Testihrer künstlerischen Skills auf der Bühne. Mit Comedy-KolleginMartina Hill knöpft sie sich die Youtube-Generation vor: Als "Rebecca& Larissa" erklären sie in "PussyTerror TV"-Einspielern in Zukunfthäufiger gemeinsam die Welt.Ein Wiedersehen gibt es mit "Fußballgott" Mario Großreuss. Er bekommteine kleine Serie in der Show: Als Bachelor sucht derNicht-Rekordnationalspieler eine repräsentative Spielerfrau zurWeltmeisterschaft im Sommer. (Szenenfotos unter ard-foto.de)"Carolin Kebekus: PussyTerror TV" - ab 17. Mai 2018 donnerstags um22.45 Uhr im Ersten mit sechs Folgen im wöchentlichen Rhythmus undeinem Best-of. Wiederholung immer freitags um 20.15 Uhr bei ONE.Produktion: BRAINPOOL TV im Auftrag des WDR. Redaktion WDR: LeonaFrommeltShow-Tickets unter: brainpool-tickets.deMehr Videos unter www.DasErste.de/pussyterrorPressekontakt:Katrin AhuesWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100katrin.ahues@wdr.depresse.wdr.detwitter.com/wdr_presseunternehmen.wdr.deard-foto.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell