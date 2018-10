Hamburg (ots) - Die neuen Folgen der "Sesamstraße" werden erstmalsauch barrierefrei angeboten. Bei der Ausstrahlung im Fernsehen gibtes eine separate Tonspur für sehbehinderte und blinde Kinder. InDialogpausen werden die Szenen und Bilder beschrieben, so dass einHörfilm entsteht. Die erste Folge mit Audiodeskription wird am 8.Oktober im KiKA und am 12. Oktober im NDR Fernsehen ausgestrahlt.Nach dem jeweiligen Sendetermin kann die "Sesamstraße" als Hörfilmonline auf KiKA.de und NDR.de abgerufen werden. Für Gehörlose gibt esdort dann auch eine Fassung mit Gebärdensprache.NDR Intendant Lutz Marmor: "Der Ausbau unserer barrierefreienAngebote liegt mir sehr am Herzen. Ich freue mich, dass nun noch mehrKinder und Erwachsene der 'Sesamstraße' folgen können."In der neuen Staffel sind neben Ernie und Bert auch wiederprominente Gäste dabei. In einer Folge eröffnen Elmo, Krümelmonsterund Co. ein Restaurant. Tatkräftige Unterstützung bekommen sie dabeivon Schauspieler und Hobbykoch Axel Prahl. Das ist auch wirklichnötig, denn der erste Gast erweist sich als sehr anspruchsvoll... Aufunterhaltsame Weise wird dabei die Herkunft von Lebensmittelnthematisiert. In einer weiteren Folge erklärt Tagesschau-SprecherinLinda Zervakis zusammen mit Elmo, was "Nachrichten" sind.Fotos zur Sendung unter www.ARD-Foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationYannick ChristmannTel:040-4156-2333http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell