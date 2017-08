Mainz (ots) -Moderne Beziehungsmodelle, Körperideale und gesellschaftlicheNormen sind die Themen der neuen Staffel von "MAKE LOVE". In denbeiden Folgen am Dienstag, 29. August 2017, und Dienstag, 12.September 2017, jeweils 22.45 Uhr, ist Ann-Marlene Henning inDeutschland unterwegs. Bisher hat sie Paare mit unterschiedlichenFragestellungen in ihrem Beziehungs- und Sexleben beraten, nunverlässt sie ihre Praxis, um mit den Menschen über Liebe, Körper undSexualität zu sprechen und um ihre Geschichten zu erfahren.Auf ihrer Reise begegnet die Sexologin, Paartherapeutin undAutorin in der ersten Folge, "Neue Wege in der Liebe", am Dienstag,29. August 2017, 22.45 Uhr, sowohl Menschen, die schon seit 50 Jahrenglücklich verheiratet sind, als auch Paaren, dieBeziehungsalternativen für sich wählen, das heißt ihre Beziehunggeöffnet haben oder polyamor leben. Macht sich Treue an Sexualitätfest? Wie ist das mit der Eifersucht? Und wie halten es Menschen, dieeinfach nicht den Richtigen oder die Richtige finden?Um körperliche Vielfalt zu feiern, initiiert Ann-Marlene Henningin der zweiten Folge, "So, wie Du bist", am Dienstag, 12. September2017, 22.45 Uhr, ein Akt-Foto-Shooting mit Menschen, die nicht denIdealmaßen entsprechen, und spricht mit Passanten auf der Straße überAusgrenzung durch normierte Schönheit und Geschlechterklischees. Sietrifft eine junge Frau, die sich entschieden hat, keinen Sex mehr zuhaben, und fragt: Wie wichtig ist das Geschlechtsteil für dieMännlichkeit respektive die Weiblichkeit?https://presseportal.zdf.de/pm/make-love/https://zdf.de/dokumentation/make-lovehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/makelovePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell