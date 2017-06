Mainz (ots) -Kevin Whately und Laurence Fox kehren als eingespieltesErmittlerteam ab Sonntag, 21. Juni 2017, 22.00 Uhr, mit drei Folgender Krimireihe "Lewis" ins ZDF zurück. Dabei sind die Rollen neuverteilt: Lewis, eigentlich im Ruhestand, unterstützt DetectiveInspector Hathaway und dessen neue Assistentin Lizzie Maddox (AngelaGriffin) bei der Aufklärung schwieriger Mordfälle. Die Filme, anOriginalschauplätzen der Universitätsstadt Oxford und Umgebunggedreht, sind von Colin Dexters Kriminalromanen ("Inspector Morse")inspiriert.James Hathaway (Laurence Fox) muss sich in der Folge "Mit reinemGewissen" daran gewöhnen, der neue Chef zu sein. Das fällt ihm nichtleicht, auch die Zusammenarbeit mit Sergeant Lizzie Maddox verläuftnicht reibungslos. Als ein Neurochirurg in einem Jagdreviererschossen aufgefunden wird, kommt Superintendent Innocent (RebeccaFront) Hathaways Bitte nach mehr Personal nach. Kurzentschlossen holtsie Robbie Lewis (Kevin Whately) in den aktiven Dienst zurück.Hathaway und Lewis mit gleichem Dienstrang? Den beiden bleibt garnichts anderes übrig, als ihre bewährte Teamarbeit zu nutzen.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/lewisPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell