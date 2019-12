Mainz (ots) - Das ZDF zeigt sechs neue Folgen der britischen Krimireihe"Inspector Barnaby" ab Sonntag, 22. Dezember 2019, jeweils um 22.15 Uhr: NebenNeil Dudgeon als Titelfigur sind Nick Hendrix als Detective Sergeant JamieWinter und, neu dabei, Annette Badland als Pathologin Fleur Perkins zu sehen.Die Krimireihe basiert auf Motiven der preisgekrönten Romane "Midsomer Murders"von Caroline Graham. Begleitet wird die Ausstrahlung der 20. Staffel von derDokumentation "20 Dinge, die Sie in Midsomer tun sollten, bevor Sie sterben",die das ZDF am Sonntag, 22. Dezember 2019, 0.35 Uhr, sendet. Neu ist, dass dieFolgen im ZDF mit Audiodeskription sowie in der englischen Originalfassung mitUntertiteln zu sehen sind. Nach der jeweiligen Ausstrahlung stehen alle Folgenund die Dokumentation in der ZDFmediathek zur Verfügung.In der ersten Folge "Mord nach altem Rezept" bildet eine alte Legende dieBlaupause für einen Mordfall, bei dem Inspector Barnaby ermittelt. Am Tag nachder Produktpräsentation einer Brauerei in Causton Abbey wird im Sudkessel desBraukellers eine Leiche gefunden. Das Opfer wurde im wahrsten Sinne des Worteszu Tode gekocht. Um herausfinden, wer der Mörder ist, müssen Barnaby und seinTeam klären, weshalb jemand auf die Methode verweist, nach der Giftmörder imMittelalter hingerichtet wurden und die die Abtei berühmt gemacht hat.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962; Presse-Desk, Telefon:06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/barnabyPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/inspector-barnaby-3/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4471847OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell