Mainz (ots) -Verbrechen in der Grafschaft Yorkshire: Ab Freitag, 24. März 2017,20.15 Uhr, sendet ZDFneo drei neue Folgen der britischen Krimireihe"Inspector Banks". Neben Stephen Tompkinson in der Titelrolle spielenAndrea Lowe, Caroline Catz und Danny Rahim als Ermittlerteam. DieFilme entstanden nach Motiven der gleichnamigen Romane des britischenSchriftstellers Peter Robinson.Nur anhand eines Tattoos wird in der ersten Folge "Überleben istalles" die Leiche einer ermordeten Frau identifiziert. Die jungeEstin Katrin war seit wenigen Wochen auf der Suche nach ihrerSchwester Annika (Daiva Dominyka). DCI Banks und sein Team setzenalles daran, die Vermisste zu finden. Bei ihren Ermittlungen stoßensie auf den Unternehmer Jason McCready (Darren Morfitt), für den dasMädchen wohl als Prostituierte gearbeitet hatte. Eine weitere Spurführt zu Michael Osgood (Steve Toussaint) und dessen Sohn Robbie(Aron Julius), der mit Katrin befreundet war. Der Junge kommt kurzdarauf bei einem Brandanschlag auf das Haus der Osgoods ums Leben.Banks vermutet, dass Vater und Sohn stärker in den Fall verstricktsind, als sie zugegeben haben.