Berlin (ots) -WELT startet ab 1. Februar 2019 mit acht neuen Folgen derDokureihe "Lost Places" in Deutscher Erstausstrahlung. Experten undEntdecker sind wieder an verlassene Orte mit einer geheimnisvollenVergangenheit gereist, dabei unter anderem zu den OlympischenSportanlagen der Winterspiele von 1984 in Sarajewo, einemUnterwasser-Gefängnis in Estland, einem geheimen U-Boot-Hafen in derOstsee - und den Beelitzer Heilstätten unweit von Berlin.Der brandenburgische Ort Beelitz ist zum einen als größtesSpargelanbaugebiet der Region bekannt und zum anderen für dieverlassenen Heilstätten. Inmitten eines Waldes 50 Kilometersüdwestlich der Hauptstadt erstreckt sich ein geheimnisvoller,verfallener Gebäudekomplex. Die Beelitzer Heilstätten, derenBaubeginn genau 120 Jahre zurück liegt, waren ursprünglich einSanatorium für Lungenkranke. Zu Kriegszeiten dienten sie dann alsLazarett und später als russisches Militärkrankenhaus. Heute ist dasmystisch anmutende Gelände mit seinen überwucherten Gebäuden einebeliebte Kulisse für Filmemacher, Fotografen und Urbexer.Hauptattraktion ist die bewaldete Ruine der früheren Frauenklinik. Inder Dokumentation kommen Historiker und Ortskundige zu Wort, dieeinen ausführlichen Einblick in die bewegende und zum Teil sogargruselige Vergangenheit des "Brandenburger Zauberbergs" geben."Lost Places" ab 1. Februar freitags ab 20.05 Uhr in Doppelfolgeauf WELT, im Timeshift auf N24 Doku und 30 Tage in der Mediathek.Pressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625kathrin.mohr@welt.deMediencenter: www.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell