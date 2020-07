Mainz (ots) - In "Dinner Date" wird ein Single von drei Kandidaten oder Kandidatinnen bekocht und hofft dabei, die große Liebe zu treffen. ZDFneo zeigt die zweite Staffel der Dating-Show ab Montag, 27. Juli 2020, montags bis freitags um 17.45 Uhr. In der ZDFmediathek sind die Folgen an ihren jeweiligen Erstausstrahlungstagen bereits ab 10.00 Uhr abrufbar.In jeder Folge wählt ein Single aus fünf Menüvorschlägen drei Varianten aus und entscheidet damit, wen er als Blind-Date treffen wird. Nach drei kulinarischen Hausbesuchen fällt die Entscheidung, ob nach einer der Verabredungen Gefühle im Spiel sind. Dort, wo es geknistert hat, steht der Single ein zweites Mal vor der Tür, um die Gewinnerin oder den Gewinner zu einem Candle-Light-Dinner ins Restaurant einzuladen.Informationen aus aktuellem Anlass:Die Dreharbeiten von "Dinner Date" wurden und werden stets den vor Ort geltenden offiziellen Corona-Regelungen angepasst. Es kommen nicht mehr als fünf Personen (inklusive Team) auf einmal zusammen. Darüber hinaus sind alle Mitarbeiter der Produktion stets verpflichtet, den direkten Kontakt zu den Protagonisten auf ein Minimum zu reduzieren. So legen die Kandidaten beispielsweise ihre Mikrofone nach mündlicher Anleitung der Techniker und vorheriger Desinfektion selbst an. Die gesamte technische Ausrüstung wird nach jedem Einsatz desinfiziert. Alle Mitarbeiter tragen während der Arbeit einen Mund-/Nasenschutz, auf regelmäßiges Durchlüften der Räume wird ebenfalls geachtet. Für ausreichend Hygiene- und Pflegeprodukte ist stets gesorgt.Die Kandidaten umarmen sich bei der Begrüßung und Verabschiedung nicht. Sie waschen sich grundsätzlich vor und während der Essenszubereitung gründlich die Hände, nutzen Handschuhe und servieren ihrem Gast die Teller stets mit einer Serviette, so dass der direkte Kontakt von Hand zu Teller vermieden werden kann. Während der Dinner Dates ist dafür gesorgt, dass die Protagonisten mit ausreichend Abstand zueinander platziert werden.Darüber hinaus werden alle Mitwirkenden vor und hinter der Kamera ausführlich und gründlich vor Beginn der Dreharbeiten nach Symptomen einer akuten Erkrankung, Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe sowie nach etwaigen Aufenthalten in Risikogebieten als auch nach Kontakten zu erkrankten Personen befragt und umfassend über die Hygiene- und Schutzmaßnahmen im Rahmen der Dreharbeiten informiert.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dinnerdate"Dinner Date" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/dinner-datehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105412/4659803OTS: ZDFneoOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell