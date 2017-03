Mainz (ots) -Bernadette Heerwagen, Marcus Mittermeier und Alexander Held alsunangepasstes Ermittlertrio: Am Samstag, 18. März 2017, 20.15 Uhr,zeigt das ZDF "München Mord - Einer der's geschafft hat". Anno Saulinszenierte den fünften Film der Samstagskrimireihe nach dem Drehbuchvon Florian Iwersen. In weiteren Rollen spielen unter anderenChristoph Süß, Mette Lysdahl, Fred Stillkrauth, Gundi Ellert und AnnaUnterberger.Nach einem Überfall liegt der Unternehmer Tomas Horvath (Tom Lass)mehr tot als lebendig in seiner Villa. Angelika Flierl (BernadetteHeerwagen), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und ihrverschrobener Chef Ludwig Schaller (Alexander Held) gehen vonversuchtem Totschlag aus. Für die drei beginnt eine Zeitreise in diegefährliche Vergangenheit von Schleusern und Geschleusten. Als einmysteriöses Skelett im Bayerischen Wald auftaucht, führen dieErmittlungen schließlich bis über die tschechische Grenze. ImPräsidium plant Dienststellenleiter Zangel (Christoph Süß)währenddessen einen genialen Schachzug, um den unbequemen LudwigSchaller endlich loszuwerden.Die Folge "Wo bist Du, Feigling" aus der ZDF-Samstagskrimireihe"München Mord" wurde vergangene Woche beim FernsehKrimi-Festival 2017in Wiesbaden mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.https://www.zdf.de/filme/muenchen-mordhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 â^' 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/muenchenmordPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell