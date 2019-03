Finanztrends Video zu



München (ots) -Neue Folge der Gameshow mit Carmen und Robert Geiss- Welches Paar schafft gegen die Geissens zu gewinnen?- Start am Montag, 18. März 2019, um 20:15 Uhr bei RTL IIEs geht wieder heiß her! Das Millionärsehepaar muss sich in achtactionreichen Challenges gegen Angelika und Kurt durchsetzen. Diedreifach Eltern behalten selbst in brenzligen Situationen die Nerven.Können Carmen und Robert ebenfalls die Ruhe bewahren oder werden sievon ihren Gegnern untern Tisch gespielt?Rheinland oder Ruhrpott? Carmen und Robert Geiss müssen dieses Malgegen die Duisburger Angelika und Kurt antreten. Es warten wiederacht aufregende Spielrunden auf die beiden Paare, bei denen nebenGeschicklichkeit vor allem das Wissen der Kandidaten getestet wird.Wer am Ende das Lösungswort als erstes errät, hat die Chance aufbis zu 20.000 Euro. Das Geld wollen Angelika und Kurt in vollerGeiss-Manier in einen Familienurlaub investieren.Wen wird Moderator Kai Ebel am Ende als Sieger krönen und dieGewinnsumme überreichen? Im Duell Rheinland gegen Ruhrpott schenkensich die Kontrahenten nichts."Spiel die Geissens untern Tisch": Erste Folge am 18. März 2019,um 20:15 Uhr bei RTL IIDie Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage langkostenlos bei www.tvnow.de verfügbar."Spiel die Geissens untern Tisch"Jetzt wird gezockt: In der RTL II-Show "Spiel die Geissens unternTisch" müssen sich Carmen und Robert gegen ein Kandidatenpaarbehaupten. Bei den insgesamt fünf verschiedenen Spielen kommt es vorallem auf Wissen und Geschick an. Pro gewonnene Partie erhält dasangetretene Duo 1.000 Euro und erfährt einen Buchstaben desLösungswortes. Je mehr Spiele das Paar gewinnt, desto einfacher wirdes das gesuchte Wort zu erraten. In jeder Runde wird mit hartenBandagen gekämpft, denn Carmen und Robert geben sich nicht leichtgeschlagen. Wer es schafft gegen die Kult-Millionäre zu gewinnen,ergattert am Ende bis zu 20.000 Euro.Pressekontakt:RTL II KommunikationSada Lehnigk089 - 64 185 6510sada.lehnigk@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell