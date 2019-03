Finanztrends Video zu



München (ots) -- Neue Folge der Gameshow mit Carmen und Robert Geiss- Welches Paar schafft gegen die Geissens zu gewinnen?- Am Montag, 11. März 2019, um 22:15 Uhr bei RTL IIRan an den Tisch! In insgesamt acht Spielrunden müssen sich Carmenund Robert Geiss gegen Sarah und Chris aus Magdeburg beweisen. AmEnde winken für das Gewinnerpaar bis zu 20.000 Euro. Moderator KaiEbel hat wieder allerlei knifflige Challenges rund um den glamourösenSpieltisch mitgebracht.Carmen und Robert müssen sich in insgesamt acht knallhartenChallenges ihren Gegnern Sarah und Chris aus Magdeburg stellen.Moderator Kai Ebel testet, neben seinen bissigen Kommentaren, nichtnur das Wissen der Kandidaten, er verlangt auch noch Geschicklichkeitund Schnelligkeit von ihnen.Immerhin geht es um bis zu 20.000 Euro Gewinn für dieKontrahenten. Bürokauffrau Sarah und Gutachter Chris wollen ihrepotenzielle Ausbeute in eine kleine Schweinezucht investieren.Doch zuerst muss das Lösungswort erraten werden. Kann sich daslangjährige Paar gegen die Jet Set-Millionäre durchsetzen und am Endeden glamourösen Spieltisch abräumen?"Spiel die Geissens untern Tisch": Zweite Folge am 11. März 2019,um 22:15 Uhr bei RTL IIDie Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage langkostenlos bei www.tvnow.de verfügbar."Spiel die Geissens untern Tisch"Jetzt wird gezockt: In der RTL II-Show "Spiel die Geissens unternTisch" müssen sich Carmen und Robert gegen ein Kandidatenpaarbehaupten. Bei den insgesamt fünf verschiedenen Spielen kommt es vorallem auf Wissen und Geschick an. Pro gewonnene Partie erhält dasangetretene Duo 1.000 Euro und erfährt einen Buchstaben desLösungswortes. Je mehr Spiele das Paar gewinnt, desto einfacher wirdes das gesuchte Wort zu erraten. In jeder Runde wird mit hartenBandagen gekämpft, denn Carmen und Robert geben sich nicht leichtgeschlagen. Wer es schafft gegen die Kult-Millionäre zu gewinnen,ergattert am Ende bis zu 20.000 Euro.© RTL II - Recht zum Abdruck/Darstellung zeitlich/sachlichbeschränkt auf die Bewerbung der Sendung.Pressekontakt:RTL II KommunikationSada Lehnigk089 - 64 185 6510sada.lehnigk@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell