München (ots) -Mit Nils Egtermeyer, Frank Oehler und Hochzeitsplanerin NadjaDotzauer- Sendetermin: Donnerstag, 31. August 2017 um 20:15 Uhr bei RTL IISonne, Strand und Meer - Welche Kulisse könnte für eine Trauungbesser sein? Die Kochprofis Frank Oehler und Nils Egtermeyer sindzusammen mit Hochzeitsplanerin Nadja Dotzauer im spanischen Lloret deMar im Einsatz für die Liebe. Der Wunsch des Brautpaars Cordi undRené: die perfekte Hochzeit am Strand. Doch dahin ist es noch einweiter Weg, denn es gibt weder eine feste Location, noch ist dasBrautkleid ausgesucht. Können die Experten eine unvergessliche Feierin nur drei Tagen organisieren?Schwere Zeiten liegen hinter dem Brautpaar Cordi (27) und René(42): Durch einen Brand platzte ihr Traum von einer eigenen Diskothekund das Liebespaar stand vor den Trümmern seiner Existenz. Umso mehrwollten sie durch eine romantische Hochzeit am Meer die Vergangenheithinter sich lassen.Für die Kochprofis Frank Oehler und Nils Egtermeyer sowieHochzeitsplanerin Nadja Dotzauer ist es Ehrensache Cordi und René beiden Vorbereitungen und vor allem beim Hochzeitsmenü zu unterstützen.Auch Don Francis, ein guter Freund des Paares und der sogenannteKönig von Lloret de Mar, will kräftig mit anpacken.Jedoch steht die Hochzeit der beiden unter keinem guten Stern:Cordis Mutter kann aus beruflichen Gründen nicht bei der Hochzeitihrer Tochter dabei sein, eine feste Trau-Location gibt es noch nichtund auch das Hochzeitskleid von Cordi ist noch nicht ausgesucht.Werden es die Kochprofis zusammen mit Hochzeitsplanerin Nadjatrotzdem schaffen, eine romantische Traumhochzeit zu realisieren?