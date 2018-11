Heidelberg (ots) -Der Boom des Fitness Sektors nimmt kein Ende. Neben Langzeittrendswie Gesundheit und Selbstoptimierung verleiht die digitaleTransformation dieser Branche einen zusätzlichen Schub. Mehr noch:Fitnesstracker, Apps, Youtube und Instagram scheinen manche Menschenerst zum Freizeitsport zu animieren. Die digitalen Möglichkeitenhelfen dabei, den "inneren Schweinehund" zu überwinden.Dies ist eines der Ergebnisse der aktuellen Studie "Germany inMotion." der GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung. DieTypologie unterteilt deutsche Freizeit-SportlerInnen in fünfunterschiedliche Segmente, die sich vor allem durch ihreMotivationen, Einstellungen und konkreten Bedürfnisse im BereichFitness unterscheiden.Für einen der fünf Fitness-Typen, "Fit2Share", scheint Sportuntrennbar mit der Digitalisierung verbunden zu sein. Die "Fit2Share"VertreterInnen sind Social Media affin und nutzen Instagram, Youtube,Fitness-Apps als Informationsquelle oder gar als virtuellen Ersatzfür reale Trainer im Fitness-Studio. Vor allem aber teilen siesportliche Erfolge mit ihrer digitalen Community.Die größten Unterschiede zu den anderen Typen zeigt "Fit2Share"auf der motivationalen Ebene: Fitness dient diesem Segment alsStatussymbol und Instrument der digitalen Selbstinszenierung.Klassische intrinsische Sport-Motive stehen hingegen nicht imVordergrund. So geben lediglich 45% dieses Segments an, am Sport Spaßzu haben (alle Befragte: 79%) und nur 52% von ihnen möchten durch denSport langfristig gesund und fit bleiben (alle: 84%). Auf der anderenSeite möchte die Hälfte (50%) der "Fit2Share"-VertretreInnen durchden Sport Aufmerksamkeit erhalten (alle: 19%) und 42% dieses Typsgeben an, dass Apps Fitness-Studios ersetzen könnten (alle: 21%)."Fit2Share" sind ein junges Segment (im Durchschnitt 35 Jahrealt), zumeist männlich (70%) und treiben zwei bis dreimal die WocheSport. Sie haben eine hohe Ausgabebereitschaft (ca. 550.- EUR proJahr) für Equipment und spezielle Fitness-Ernährungsmittel, wie zumBeispiel Protein Shakes.Pressekontakt:Frank Luschnat06221 83 28 85f.luschnat@g-i-m.comOriginal-Content von: GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell