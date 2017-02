Neue Finanzierungsoptionen für TRUMPF-Kunden: COMPEON unterstützt TRUMPF Financial Services bei der Absatzfinanzierung

Düsseldorf (ots) - Das Hochtechnologieunternehmen TRUMPF bietetKunden in Deutschland, Italien, Großbritannien, den Niederlanden undSpanien neue Möglichkeiten der Finanzierung. Dazu kooperiert dieunternehmenseigene Bank TRUMPF Financial Services mit Deutschlandsführendem Portal für Mittelstandsfinanzierung COMPEON.Über den neuen "TRUMPF Finance Manager" können TRUMPF-Kunden jetztAngebote unterschiedlicher Banken und Leasinganbieter einholen undvergleichen. Möglich wird dies durch eine digitale Schnittstelle zuDeutschlands führendem Portal für Mittelstandsfinanzierung COMPEON.Das FinTech arbeitet mit mehr als 220 Kreditinstituten,Leasinggesellschaften und anderen Finanzierungspartnern zusammen undkann so maßgeschneiderte Finanzierungen zu besten Konditionenvermitteln. TRUMPF fördert seinen Vertrieb in Deutschland schon seit2001 durch eigene Finanzierungsangebote. Seit fast drei Jahrenbesitzt TRUMPF Financial Services eine Vollbanklizenz.Dr. Nico Peters, Geschäftsführer von COMPEON, sagte: "Im Handelhat nahezu jedes Konsumgut den Vertriebsweg über das Web gefunden.Nun erwarten Kunden den digitalen Service am Point of Sale auch fürdie Finanzierung. Wir schaffen daher neue Wege für dieAbsatzfinanzierung." Sebastian Thiemann, Chief Sales Officer beiCOMPEON, ergänzte: "Unsere Plattform erhöht die Transparenz undEffizienz für Unternehmen und für Finanzdienstleister. Bei derAbsatzfinanzierung arbeiten wir bereits mit großen Mittelständlernzusammen und binden sie über Internet, SAP oder Händlernetzwerke anCOMPEON an."Der Geschäftsführer von TRUMPF Financial Services Hans-JoachimDörr sagte: "Durch die Zusammenarbeit mit COMPEON wollen wirweltweite Märkte noch schneller und effizienter erschließen. Dazubieten wir unseren Kunden unabhängig von unserem eigenen Angebot diefür sie beste Finanzierungslösung."In den kommenden zwölf Monaten soll der Finanzierungsservice überdie TRUMPF-Webseite in weiteren Ländern nutzbar sein. In Deutschlandist neben der Finanzierung von TRUMPF-Maschinen auch die Finanzierungvon Maschinen anderer Hersteller sowie gewerblicher Immobilienmöglich. Zu finden ist der Finance Manager aufhttps://www.financemanager.trumpf.com.Pressekontakt:COMPEON GmbHDr. Annika OllrogCorporate CommunicationsTelefon: 0171/4125185E-Mail: aollrog@compeon.deLouise-Dumont-Straße 5, 40211 Düsseldorfwww.compeon.deOriginal-Content von: COMPEON GmbH, übermittelt durch news aktuell