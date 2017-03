Neue FRITZ!Box-Spitzenmodelle für DSL und Kabel - Ausbau von FRITZ!WLAN mit Mesh-Komfort (FOTO)

Berlin (ots) -- Neues Topmodell: FRITZ!Box 7590 für DSL mit Supervectoring 35b- Der Turbo am Kabelanschluss: FRITZ!Box 6590 Cable im Juniverfügbar- Intelligentes FRITZ!WLAN mit Mesh-Komfort- FRITZ! populär bei Smart Home und noch energieeffizienter- Neues bei FRITZ!App, FRITZ!WLAN Stick und FRITZ!PowerlineUnter dem Motto "Neue Verbindungen" präsentiert AVM auf der Cebitzwei neue FRITZ!Box-Modelle für DSL und Kabel. Außerdem baut derBerliner Kommunikationsspezialist die WLAN-Funktionen mitMesh-Komfort noch weiter aus. Mit der FRITZ!Box 7590 feiert ein neuesDSL-Spitzenmodell Premiere. Es unterstützt Supervectoring 35b underreicht 300 MBit/s am Anschluss. Die FRITZ!Box 6590 Cable bringtdank der 32x8 DOCSIS-3.0-Kanalbündelung Highspeed-Internet mit bis zu1,7 GBit/s an den Kabelanschluss. Beide Modelle bieten ultraschnellesDualband WLAN AC+N mit 4x4 Multi-User MIMO für die Einbindung vonvielen mobilen Geräten. Modernste Hardware-Architektur,blitzschnelles Gigabit-LAN sowie eine komplette Telefonanlage undDECT-Basis für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen runden dieTop-Ausstattung ab. Die FRITZ!Box 7590 im komplett neuen Design istan künftigen und bestehenden Anschlüssen einsetzbar: VDSLSupervectoring 35b, DSL, IP, ISDN, analog. Anwender können unabhängigvom Anschluss alle vorhandenen analogen oder ISDN-Endgeräte weitereinsetzen und bleiben für die Zukunft vorbereitet. Deutlichgesteigerte Transferraten an den beiden USB-Ports machen dasHigh-Speed-Netzwerk perfekt. Ein weiterer Höhepunkt desCebit-Auftritts ist die Präsentation von neuen WLAN-Funktionen fürmehr Mesh-Komfort im FRITZ!-Heimnetz. Dazu zählt die automatischeÜbernahme der WLAN-Einstellungen von der zentralen FRITZ!Box, BandSteering für WLAN-Repeater und Powerline-Geräte mit WLAN, dynamischerUplink sowie eine grafische Übersicht aller Verbindungen im Heimnetz.Das neue FRITZ!OS 6.80 ist aktuell im Roll-out und es stehtbereits für 15 FRITZ!Box-Modelle bereit. Die rund 80 Neuerungen beiWLAN, Sicherheit, FRITZ!Fon und Smart Home sind auf dem Stand ebensozu sehen wie die aktuellen Smart-Home-Produkte sowie Neues beiMyFRITZ!App und FRITZ!App TV. Zwei weitere Produkte runden denMesseauftritt ab: Der FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO fürintelligentes WLAN am Notebook und PC sowie FRITZ!Powerline 1260E.Der schlanke Gigabit-Powerline-Adapter bietet schnelles Dualband WLANAC+N. Alle AVM-Neuheiten sind in Halle 12, am Stand D32 zu sehen.Zur vollständigen Cebit-Pressemeldung:https://avm.de/index.php?id=30798Pressefotos zu dieser Meldung finden Sie unter:https://avm.de/pressefotos/cebit/Über AVM: http://avm.de/ueber-avm/Pressekontakt:AVM KommunikationDoris Haarpresse@avm.deTelefon 030/399 76 645Original-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell