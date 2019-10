Neue Eskalation in Syrien: Bereits mehr als 160.000 Menschen auf der Flucht (FOTO)

Bonn (ots) -Die neuen Kämpfe in Syrien forderten nicht nur Todesopfer, sondernzwangen nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe auch schon mehr als160.000 Menschen zur Flucht. Die UNO-Flüchtlingshilfe, der nationalePartner des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), befürchtet, dassinsgesamt über 400.000 Menschen kurzfristig Hilfe und Schutz von denKämpfen benötigen. Gleichzeitig sind die Folgen der aktuellenEskalation für die Zivilbevölkerung noch nicht abzuschätzen. Soarbeitet der UNHCR mit den lokalen Behörden und Partnern zusammen, umein neues Flüchtlingslager in der Region Dohuk einzurichten, in demneu ankommende Flüchtlinge aus Nordost-Syrien aufgenommen werden.Dort werden sie mit Familienzelten, warmen Mahlzeiten, Wasser undDecken versorgt und erhalten medizinische sowie psychosozialeBetreuung. Die UNO-Flüchtlingshilfe geht davon aus, dass dadurch einnoch größerer Bedarf an Hilfsgütern entsteht."Die Helferinnen und Helfer vom UNHCR arbeiten rund um die Uhr ineiner äußerst gefährlichen Region, um die Menschen vor Ort zuunterstützen. Die Lage wird noch durch einen Wetterumschwung in derRegion verschärft, der für deutlich kältere Temperaturen sorgt.",appelliert Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer derUNO-Flüchtlingshilfe.Die UNO-Flüchtlingshilfe kann mit dringend notwendigerfinanzieller Unterstützung mithelfen, die Hilfe vor Ort aufrecht zuhalten. Nach acht Jahren Konflikt ist Syrien nach wie vor die größteFlüchtlingskrise der Welt. 5,6 Millionen Syrer leben als Flüchtlingein der Region. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden inSyrien mehr als 6,2 Millionen Menschen vertrieben. Der UNHCRunterstützt seit Beginn der Krise 2011 Binnenvertriebene und syrischeFlüchtlinge in den Aufnahmeländern und wird weiterhin lebensrettendenSchutz und Hilfe für Bedürftige leisten, vor allem für Frauen undKinder. Der UNHCR reagierte sofort auf diesen Notfall und hilftseitdem durch die Verteilung von Basisgütern, Unterkünften und andereSchutzprogramme. Die UNO-Flüchtlingshilfe als nationaler Partner desUNHCR in Deutschland fördert mit ihren Spendeneinnahmen dieentsprechenden Projekte vor Ort.Weitere Hintergründe und Unterstützungsmöglichkeiten unter:www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/syrien/Pressekontakt:Marius TünteTel. 0228-90 90 86-47tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell