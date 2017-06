Neue Ersatzteilmarke Omnicraft: Ford-Händler in Europa bieten jetzt Service und Ersatzteile für alle Fahrzeughersteller

Köln (ots) -- Ford Händler können nun auch Ersatzteile und Service fürFremdfabrikate anbieten. Möglich wird dies durch Omnicraft, einerneuen Marke der Ford Customer Service Division- Die 2.000 am häufigsten bestellten Ersatzteile, wie etwaBremsbeläge oder Ölfilter, sind bereits zu Beginn des Programmsverfügbar. Das Angebot wird stetig ausgebautIn Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern könnenFord-Händler ab sofort Ersatzteile und Service auch fürFremdfabrikate anbieten. Möglich wird dies durch Omnicraft, einerneuen Ersatzteilmarke der Ford Customer Service Division (FCSD).Das neue Omnicraft-Angebot umfasst wettbewerbsfähige, qualitativhochwertige Fahrzeug-Komponenten und den fachmännischen Service vonerfahrenen Ford-Mechanikern. Damit erweitert sich dasLeistungsangebot von Ford-Händlern zu Gunsten der Kunden, die nununabhängig von der jeweiligen Fahrzeugmarke die Kompetenz vonFord-Handelsbetrieben in Anspruch nehmen können. Omnicraftvervollständigt die Ford-Produktfamilie und nutzt die Stärken desgesamten Ford-Netzwerks. Ford-Händler werden Anbieter vonvielfältigen Fahrzeug-Ersatzteilen, zu den Kunden-Zielgruppen zählenBesitzer von Gebrauchtwagen, unabhängige Werkstätten oderbeispielsweise auch Betreiber von Fahrzeugflotten."Omnicraft ist die erste neue Ersatzteilmarke der Ford CustomerService Division seit mehr als 40 Jahren und stellt eine wichtigeWachstumschance für Händler dar", sagte John Cooper, Vice President,Ford Customer Service Division. "Das Programm versetzt Ford-Händlerin die Lage, Ersatzteile und Service für alle Fahrzeugmarkenanzubieten. Dadurch werden Händler zu konkurrenzfähigenMarktteilnehmern im rasant wachsenden Aftermarket-Segment".Zu Beginn des Programms konzentriert sich Ford zunächst auf die amhäufigsten angeforderten Teile wie beispielsweise Ölfilter,Bremsbeläge und -scheiben, Anlasser und Lichtmaschinen. In denkommenden Monaten werden überdies zahlreiche Produkte in das Programmaufgenommen, darunter Bremszylinder und Radlager sowie viele weitereFahrzeug-Verschleißteile.Vom Start weg werden Omnicraft-Teile europaweit bei mehr als 4.000FordStores und Ford-Händlern in 11 Märkten erhältlich sein:Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, Irland, Portugal,Niederlande, Belgien, Österreich, Schweiz und Polen. Weitere folgen.Ersatzteile für ältere Ford-Fahrzeuge bietet darüber hinaus dasbestehende Ford Motorcraft-Programm.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Marko BelserFord-Werke GmbH0221/90-17520mbelser@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell