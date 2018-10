Neue Ericsson-Studie untermauert anhaltende Relevanz sozialer Netzwerke (FOTO)

Stockholm/Düsseldorf (ots) -Laut dem neuesten Ericsson ConsumerLab Insight Report steigtsowohl die Nutzerzahl als auch die durchschnittlich verbrachte Zeitauf sozialen Netzwerken weiter an- Neben den Nutzerzahlen wächst allerdings auch das Misstrauen:Mehr als 60 Prozent der NutzerInnensind besorgt um ihre persönlichen Daten- Ambivalente Zukunftsaussichten: 4 von 10 NutzerInnen glauben,dass übermäßiger Konsum von sozialen Netzwerken abwertend vonanderen beurteilt wirdSoziale Netzwerke auf dem absteigenden Ast? Von wegen! Laut demneuesten Ericsson ConsumerLab Insight Report ist das genaue Gegenteilder Fall: sowohl Nutzerzahlen als auch die durchschnittlichverbrachte Zeit auf sozialen Netzwerken steigen weiter an. Waren es2014 noch 1,3 Milliarden aktive monatliche Nutzer, diedurchschnittlich 30 Minuten pro Tag auf sozialen Plattformen vonFacebook Inc., also Facebook, Instagram und WhatsApp, verbrachten, sosind es 2018 bereits 2,5 Milliarden, die durchschnittlich 47 Minutentäglich in dieselben Netzwerke investieren. Doch die steigendePopularität schließt das steigende Misstrauen nicht aus: über 50Prozent der Befragten kamen bereits in Kontakt mit "Fake News" undsind sich dieser Problematik bewusst. Mehr als 60 Prozent derNutzerInnen sind außerdem besorgt um ihre persönlichen Daten. DieseEntwicklungen tragen entscheidend zu den ambivalentenZukunftsaussichten der sozialen Netzwerke bei: obwohl 60 Prozent derTeilnehmerInnen schätzen, dass ihre Social Media-Nutzung in Zukunftansteigen wird, denken gleichzeitig auch 4 von 10 NutzerInnen, dassübermäßiger Konsum abwertend von anderen beurteilt wird.Die heute veröffentlichte Studie des Ericsson ConsumerLab hältfolgende sechs Schlüsselerkenntnisse fest:1. Soziale Netzwerke sind noch lange nicht am EndeTrotz der kürzlich gestiegenen negativen Berichterstattung,beispielsweise im Rahmen von Datenschutzskandalen, haben sozialeNetzwerke noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht. Derzeit nutzenüber 3 Milliarden Menschen mindestens ein soziales Netzwerkregelmäßig. Weltweit ist zwischen 2014 und 2018 die durchschnittlichin sozialen Netzwerken verbrachte Zeit um knapp 60 Prozentangestiegen: von 30 Minuten pro Tag im Jahr 2014 auf 47 Minuten imJahr 2018.2. Kurze Lebensdauer von Social Media-MarkenVon 10 der 2008 noch beliebtesten sozialen Netzwerke, gibt es 5inzwischen nicht mehr und nur 2 zählen auch 2018 noch zu denbeliebtesten Plattformen. Facebook führt die Spitze der beliebtestenMarken zwar aktuell noch an, doch sowohl der Zuwachs der Nutzerzahlenals auch der Wachstum der auf der Seite verbrachten Zeit verlangsamtsich momentan und geht in einigen Ländern sogar zurück.3. Wird soziale Netzwerke dasselbe Schicksal ereilen wie dasRauchen?Soziale Netzwerke haben mittlerweile zunehmend einen negativenRuf. 30 Prozent der befragten VerbraucherInnen aus USA und UKweigerten sich zu sagen wie viel Zeit sie wirklich auf sozialenNetzwerken verbrachten und knapp 7 von 10 denken, dass ihre Freundedas genauso handhaben. 4 von 10 NutzerInnen sind der Meinung, dassübermäßiger Konsum abwertend von anderen beurteilt wird und 70%denken, dass die übertriebene Nutzung sozialer Netzwerke ungesundist.4. "Fake News" untergraben das VertrauenMehr als 50 Prozent der befragten VerbraucherInnen aus USA und UKbestätigen, dass sie Neuigkeiten auf sozialen Netzwerken gelesenhaben, die sich später als falsch herausstellten, und knapp einer vonvier gab zu Artikel verbreitet zu haben, die sich später als "FakeNews" entpuppten. Weniger als einer von fünf traut den Informationen,die er oder sie in sozialen Netzwerken liest.5. VerbraucherInnen wollen die Rolle des Herausgebers zurückFast 70 Prozent denken Social Media-Unternehmen solltensicherstellen, dass keine falschen Inhalte auf ihrer Plattformverbreitet werden und mehr als die Hälfte ist dafür, dass sozialeNetzwerke rechtlich haftbar für "Fake News" gemacht werden sollten. 3von 5 sind der Meinung, dass Social Media-UnternehmenMitarbeiterInnen einstellen sollten, die Inhalte überprüfen; 40Prozent wollen, dass künstliche Intelligenz diese Aufgabe übernimmt.6. Soziale Netzwerke sind Teil der sozialen InfrastrukturObwohl VerbraucherInnen inzwischen weniger Inhalte teilen, sindSocial Media-Dienste ein integraler Bestandteil ihres Lebens gewordenund werden daher nicht vollständig aufgegeben. Ungefähr einer vonfünf glaubt, dass er oder sie in fünf Jahren mehr der selbstkonsumierten Nachrichten aus sozialen Netzwerken bezieht.Über die StudieIm September 2018 nahmen 2.600 Smartphone-NutzerInnen aus USA undUK an einer Online-Umfrage teil. Die Befragten waren zwischen 16 und65 Jahren alt; ihre in der Umfrage artikulierten Ansichten stehenrepräsentativ für 100 Millionen fortgeschritteneSmartphone-NutzerInnen aus diesen Marktsegmenten. Zusätzlich zurOnline-Umfrage wurden Daten von der analytischen Plattform desConsumerLabs verwendet und ergänzende Face-To-Face-Interviews inBrasilien, Japan, Schweden, USA und UK geführt. Auch Daten der AppAnnie wurden im Rahmen dieser Studie verwendet. Die Android-Daten derApp Annie zum Smartphone-Datenverbrauch und -Nutzung werden aus einergroßen, globalen Datenbank von realen NutzerInnen bezogen und mitzusätzlichen, proprietären Daten ergänzt.Unter folgendem Link ist die gesamte Studie abrufbar:http://ots.de/UC0YwKÜber EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet derKommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale inStockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrswerden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativenLösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einervernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihrvolles Potenzial ausschöpfen kann. Das 1876 gegründete Unternehmenbeschäftigt weltweit rund 95.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter undarbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2017 erwirtschafteteEricsson einen Umsatz von 20,9 Milliarden Euro (201,3 MilliardenSEK). 