Neue Erhebung der Claims Conference stellt Kritische Lücken bei Holocaust-Kenntnissen in Österreich fest; Mehr als ein Drittel Denkt, dass der Nationalsozialismus Wieder an die Macht Kommen Könnte

Mehrheit der Befragten wusste nicht, dass sechs Millionen Juden imHolocaust ermordet wurdenNew York (ots/PRNewswire) - Julius Berman, der Präsident derConference on Jewish Material Claims Against Germany (ClaimsConference), kündigte die Veröffentlichung einer umfassenden Erhebungüber Kenntnisse und Wahrnehmung des Holocaust unter Erwachsenen inÖsterreich an. Mehr als die Hälfte der Befragten (56%) wusste nicht,dass während des Holocaust sechs Millionen Juden ermordet wurden.Unter den um die Jahrtausendwende Geborenen und der Generation Zwaren es sogar 58 Prozent.Vergleichbar einer Befragung, die die Claims Conference im April2018 in den USA durchgeführt hatte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2453724-1&h=3336999187&u=http%3A%2F%2Fwww.claimscon.org%2Fstudy%2F&a=Vergleichbar+einer+Befragung%2C+die+die+Claims+Conference+im+April+2018+in+den+USA+durchgef%C3%BChrt+hatte), stellte dieösterreichische Studie Lücken bei den historischen Fakten und denKenntnissen über den Holocaust fest. Die Erhebung ergab ferner, dasseine erschreckend hohe Anzahl von ÖsterreicherInnen (58 %) angab,dass so etwas wie der Holocaust in anderen europäischen Staatenwieder geschehen könnte.Neonazistische Bewegungen in den Vereinigten Staaten werden vonden ÖsterreicherInnen stärker wahrgenommen als im eigenen Land; 36Prozent der Befragten gaben an, dass es einen "sehr viele" oder"viele" Neonazis in Österreich gebe, während 50 Prozent äußerten,dass es in den USA "sehr viele" oder "viele" Neonazis gebe."Dies ist die dritte Befragung, die die Claims Conference imvergangenen Jahr durchgeführt hat, um Holocaust-Kenntnisse und-Wahrnehmung global zu messen", erläuterte Julius Berman. Einmal mehrmüssen wir alarmierende Trends hinsichtlich mangelnder Kenntnisseüber den Holocaust feststellen. Ohne entsprechende Vermittlung laufenwir Gefahr, dass die Geschichte des Holocaust verfälscht undanderweitig geleugnet wird und dass die Ermordeten vergessen werden.Effiziente Vermittlung ist das oberste Gebot, um sicher zu stellen,dass die Ereignisse der Vergangenheit sich nicht wiederholen.Weitere wichtige Ergebnisse der Erhebung sind:- Mehr als ein Drittel aller ÖsterreicherInnen (36 %) und 42 Prozentder um die Jahrtausendwende Geborenen und der Generation Z inÖsterreich glauben, dass zwei Millionen oder weniger Juden währenddes Holocaust ermordet wurden.- Eine prozentuale Mehrheit von 38 Prozent der Antwortenden glaubt,dass der Nationalsozialismus wieder an die Macht kommen könnte,während 35 Prozent diese Aussage völlig ablehnen und 27 Prozentneutral oder unsicher sind. 43 Prozent der um die JahrtausendwendeGeborenen und der Generation Z glauben an das Wiedererstarken desNazismus.- Österreichs kompliziertes Verhältnis zum Holocaust-Vermächtnis deseigenen Landes wird sichtbar anhand der Mehrheitsmeinung derÖsterreicherInnen (68 Prozent), die sagen, dass sie BEIDES warenOpfer und Täter des Holocaust, während nur 13 Prozent sagen, dasssie ausschließlich Täter waren.- Es besteht allgemeiner Konsens darüber, dass die ÖsterreicherInnenkeinen aktiven Widerstand gegen die Nationalsozialisten leisteten;das sagten 45 Prozent der Antwortenden, die angaben, dass dieÖsterreicherInnen keine Maßnahmen ergriffen hätten, als Österreichvon Nazi-Deutschland annektiert wurde, während 32 Prozent sagten,dass die Annexion mit breiter Unterstützung durch dieÖsterreicherInnen stattgefunden hätten. 16 Prozent der Befragtenwaren unschlüssig und sieben Prozent glaubten, dass dieÖsterreicherInnen mehrheitlich gegen die Annexion waren.- 28 Prozent der Befragten glauben, dass "sehr viele" oder "viele"Österreicher gehandelt hätten, um jüdische Menschen zu retten,während elf Prozent unsicher waren, wie viele es waren oder ob esüberhaupt ÖsterreichInnen gab, die aktiv jüdische Menschen gerettethaben. Zum historischen Kontext: 109 ÖsterreicherInnen wurden dafüranerkannt, dass sie Juden während des Holocaust geholfen haben; solautet der Eintrag in der Yad Vashem Datenbank für die Gerechtenunter den Völkern.- Auf die Frage, Todes- oder Konzentrationslager oder Ghettos zunennen, von denen sie schon gehört haben, konnten 42 Prozent derÖsterreicherInnen das österreichische Todeslager Mauthausen nichtnennen, ein Todeslager, dass für seine grausamen Haftbedingungenbekannt war und das nur rund 160 Kilometer von der österreichischenHauptstadt Wien entfernt liegt.- Selbst bei Antworten, die auf fundierte Kenntnisse über bekannteHolocaust-Protagonisten schließen ließen, wurde ein weitgehenderMangel an geografischer und historischer Sachkenntnis festgestellt.So kannten etwa 80 Prozent der Antwortenden Anne Frank, doch nur 20Prozent konnten die Niederlande als Verfolgungsland des Holocaustanführen, wo Anne Frank in einem Hinterhaus im Versteck gelebthatte und schließlich von der Gestapo verhaftet wurde.- Während 51 Prozent den Österreicher Adolf Eichmann, den Verwalterund Organisator von Hitlers Endlösung, kannten, wussten nur 14Prozent, dass Eichmann Österreicher war.Positiv festzuhalten ist, dass 75 Prozent der Befragten es fürwichtig halten, dass Holocaust-Vermittlung auch weiterhinstattfindet; 82 Prozent sagen, dass alle SchülerInnen imSchulunterricht über den Holocaust unterrichtet werden sollen, und 76Prozent glauben, er verpflichtend in den Schulen unterrichtet werdensoll. Die Ergebnisse der Studie zu Kenntnis und Wahrnehmung desHolocaust in den USA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2453724-1&h=668706974&u=http%3A%2F%2Fwww.claimscon.org%2Fstudy%2F&a=USA) undKanada (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2453724-1&h=2030203822&u=http%3A%2F%2Fwww.claimscon.org%2Fstudy-canada%2F&a=Kanada) kommenübrigens zu vergleichbaren Ergebnissen.Der Taskforce für Befragungen unter der Leitung von MatthewBronfman, Mitglied des Board of Directors der Claims Conference,gehören Holocaust-Überlebende, VertreterInnen von Museen,Bildungseinrichtungen und führenden NGOs aus dem Bereich derHolocaust-Vermittlung an, so u.a.: Yad Vashem, United StatesHolocaust Memorial Museum, Claims Conference und George WashingtonUniversity.Greg Schneider, Executive Vice President der Claims Conferenceerläuterte: "Es reicht nicht aus, dass eine große Mehrheit in denösterreichischen, amerikanischen und kanadischen Studien glaubt, dassder Holocaust im Schulunterricht vermittelt werden sollte, wir müssenmehr daransetzen, dass es auch umgesetzt wird."Matthew Bronfman, der Vorsitzende der Taskforce sagte: "Es istdeutlich, dass wir vor einem Problem stehen, wenn 42 Prozent der umdie Jahrtausendwende Geborenen und der Generation Z glauben, dassweniger als zwei Millionen Jüdinnen und Juden während des Holocaustermordet wurden. Wir scheitern offenbar darin, unsere jungen Menschenzu unterrichten und die Folgen werden furchtbar sein."Oskar Deutsch, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinden inÖsterreich und Wien, erklärte: "Der Mangel an Wissen bei vielenÖsterreichern, der durch diese Studie aufgedeckt wurde, zeigt einewichtige Aufgabe nicht nur für Lehrer und Politiker, sondern für dieganze Gesellschaft. Der richtige Umgang mit antisemitischen Vorfällenheute und falschen Darstellungen der Shoah ist entscheidend."Weitere signifikante Feststellungen sind:- 13 Prozent der um die Jahrtausendwende Geborenen und der GenerationZ glauben, dass die Zahl der ermordeten Juden weit übertriebensind, während 10 Prozent unsicher sind.- 27 Prozent der Befragten glauben, dass das jüdische Volk einenweiteren Völkermord erleben könnte, während 35 Prozent völliggegenteiliger Ansicht waren und 38 Prozent neutral oder unsicherwaren.- Nahezu zwei Drittel der Befragten (63Prozent) sagen, dass sichaktuell weniger Menschen mit dem Holocaust beschäftigen, als dasfrüher der Fall war.Methodik und Stichprobe der BefragungDie Holocaust Knowledge and Awareness Study wurde von der ClaimsConference beauftragt. Die Daten wurden in deutscher Sprache erhobenund von Schoen Consulting anhand einer repräsentativen Stichprobe von1000 österreichischen Erwachsenen mittels Interviews, die überFestnetz, mobile Telefone und Online geführt wurden, analysiert. DieBefragten wurden nach dem Zufallsprinzip ermittelt und stellen einedemographisch repräsentative Stichprobe der Erwachsenenbevölkerung inÖsterreich dar.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.claimscon.orgÜber uns: Die Conference on Jewish Material Claims Against Germany(Claims Conference), eine Nonprofit-Organisation mit Büros in NewYork, Tel Aviv und Frankfurt, steht ein für die materielleEntschädigung von Holocaust-Überlebenden weltweit. 1951 vonVertretern von 23 bedeutenden internationalen jüdischenOrganisationen gegründet, verhandelt die Claims Conference Gelder undverteilt diese an Einzelpersonen und Organisationen. Sie betreibtferner die Rückgabe von während des Holocaust gestohlenenVermögenswerten. Infolge von Verhandlungen der Claims Conference hatdie Bundesrepublik Deutschland seit 1952 mehr als$ 70 Milliarden für Entschädigungszahlungen an Einzelpersonen fürderen Leiden und Verfolgung durch die Nationalsozialisten geleistet.In diesem Jahr verteilt die Claims Conference mehr als $ 350Millionen als direkte Entschädigungszahlungen an rund 60.000Überlebende in83 Ländern. Sie vergibt darüber hinaus rund $ 550 Millionen anüber 200 Sozialeinrichtungen weltweit, die Dienstleistungen wiehäusliche Betreuung, Essen und Medikamente für Holocaust-Überlebendebereitstellen.Pressekontakt:Cornelia Levipress@claimscon.orgOriginal-Content von: Conference on Jewish Material Claims Against Germany, übermittelt durch news aktuell