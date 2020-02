Neue Entwicklerkonferenz von Heise Medien / Speaker für die betterCode 2020 gesucht (FOTO)

Hannover (ots) - Vom 28. September bis zum 2. Oktober starten heise Developer,der dpunkt.verlag und das iX-Magazin eine neue Entwicklerkonferenz. DiebetterCode 2020 findet im Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt -darmstadtium - statt. Unter dem Motto "Wir machen Entwickler besser" erhaltenTeilnehmende einen Querschnitt zu den wichtigsten Entwicklungen beiProgrammierparadigmen, Programmiersprachen und Tools sowie zu den kulturellenVerschiebungen in den IT-Abteilungen."Die Besucher sollen einerseits einen pragmatischen Einblick in die zeitgemäßeSoftwareentwicklung und andererseits Raum für Inspiration und Kreativitätabseits ihres Projektalltags bekommen", erklärt Alexander Neumann von heiseDeveloper. "Unser Ziel ist es, mit der Konferenz schnell auf eine vierstelligeTeilnehmerzahl zu wachsen. Hierfür haben wir schon vorzeitig etliche hierzulandesehr bekannte Softwareentwickler und -architekten sowie IT-Projektleiter alsReferenten gewinnen können."Zu den Vortragenden gehören: Jutta Eckstein, Dominik Ehrenberg, Mahbouba Gharbi,Rainer Grimm, Nicolai Josuttis, Felix von Leitner (aka Fefe), Carola Lilienthal,Sandra Parsick, Golo Roden, Lars Röwekamp, Schlomo Schapiro, HolgerSchwichtenberg, Michael Stal, Gernot Starke, Stefan Tilkov, Christian Wenz,Christian Weyer, Eberhard Wolff und Oliver Zeigermann. Sie alle genießen in derSzene schon seit Jahren einen guten Ruf.Als erste Keynote-Sprecherin haben die Veranstalter Mira Mezini gewonnen. Sieleitet das Fachgebiet Softwaretechnik an der TU Darmstadt und wurde mehrfachausgezeichnet, unter anderem mit Forschungspreisen von IBM, Oracle und Google.Außerdem erhielt sie 2012 für ihre Arbeit 2012 einen Advanced Grant desEuropäischen Forschungsrates, die höchste und angesehenste Forschungsförderungder EU.Darüber hinaus können sich bis zum 20. März erfahrene Referenten mit einem45-minütigen Vortrag oder einem ganztägigen Workshop für die betterCodebewerben.Ein finales Programm soll Anfang Mai folgen. Die Konferenz unterteilt sich inzwei Workshop-Tage am 28. September und 2. Oktober sowie eine dreitägigeHauptkonferenz von 29. September bis 1. Oktober.Vorträge sollen sich den Bereichen zeitgemäße Programmiersprachen,Augmented/Virtual Reality, Mobile Frameworks, Webentwicklung, WASM(WebAssembly), KI, Data Science und Machine Learning, IoT, Fog/Edge Computing,Quantum Computing, Software-Architektur, Virtualisierung und Containerisierung,APIs, Cloud Computing, Test und Security, Agile, Scrum, Kanban oder DevOpszuordnen lassen. Eine innovative Präsentation ist ausgesprochen erwünscht.Weitere Informationen finden Interessierte auf der Konferenz-Website:www.bettercode.euWer fortwährend über die Konferenz auf dem Laufenden gehalten werden will, kannsich über einen Newsletter anmelden oder den Veranstaltern auf Twitter folgen.#bettercodeconfPressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Medien0511 5352 290sy@heise.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9679/4513289OTS: Heise MedienOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuell