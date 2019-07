Neue Entdeckerreisen im Team und in der Mini-Gruppe: Marco Polo veröffentlicht Urlaubsangebote 2020

München (ots) - Von Albanien bis Tansania, von Israel bis nachSambia - mit zwei druckfrischen Katalogen und zahlreichen neuenReiseabenteuern macht Marco Polo Lust auf das Reisejahr 2020. Aktuellerschienen sind nicht nur die "Entdeckerreisen im Team", sondern auchder beliebte Mini-Gruppen-Katalog geht in eine nächste Runde. AllenReisenews gemeinsam: Mit Marco Polo entdecken die Gäste in einem Teammit anderen Reisenden die Highlights eines Landes - besondereUrlaubserlebnisse und attraktives Preis-Leistungsverhältnisinklusive. Die achttägige neue Reise "Albanien - Highlights zwischenBalkan und Adria" ist zum Beispiel bereits ab 899 Euro pro Person imDoppelzimmer buchbar. 20 Tage "Indien - ausführlich" erleben dieGäste schon ab 2.199 Euro pro Person im Doppelzimmer. Und "Armenien -Georgien - Aktiv entdecken" können die Gäste zwölf Tage lang bereitsab 1.669 Euro.Reiseabenteuer auf 160 Seiten - im neuen Entdecker-KatalogIm Katalog "Entdeckerreisen im Team 2020" finden sich zehn neueReisen - und insgesamt 60 Touren auf 160 Seiten. Vier der neuenReisen steuern Ziele in Europa an: Albanien, Island, Nordzypern undLa Gomera. Die Ferne ist mit sechs Reise-Newcomern vertreten: Es gehtnach Armenien und Georgien, Indien, Indonesien, Japan, in den Libanonund Jordanien sowie nach Tansania. Neben den spannendsten Highlightseines Landes erlebt das Entdecker-Team immer auch das besondereAbenteuer "Marco Polo Live", das Teil einer jeden Reise ist. FeurigeSalsa aus frisch geernteten Chilis in einem mexikanischenFamilienbetrieb anrühren, einem usbekischen Damaszener-Schmied beimFeilen und Polieren helfen oder albanischen Bauern bei der Ernte undbeim Kochen zur Hand gehen - bei "Marco Polo Live" kommen die Gästemit Einheimischen ins Gespräch, probieren traditionelle Handwerke ausund packen selbst mit an.Von Usbekistan bis Namibia: 18 Touren in der Mini-GruppeIm ebenfalls aktuell erschienenen Katalog "Reisen in derMini-Gruppe 2020" stehen auf 64 Seiten 18 Touren zur Auswahl. DasDestinations-Angebot reicht von Usbekistan bis Namibia. Dabeiübernachten die maximal zwölf Gäste immer wieder in kleinen,familiengeführten Unterkünften, sind wie die Einheimischen mitöffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und erleben Highlights, dienur in kleiner Gruppe möglich sind. Das gilt auch für die vierReise-Neuheiten 2020: Auf einer Rundreise durch Israel und Jordanienetwa nehmen Beduinen die Gäste auf Pick-ups mit ins Wadi Ram. Auf derTour durch Armenien und Georgien öffnet die Einheimische Amalya ihreKüche; die Hausmannskost fürs Essen stellen alle gemeinsam her. InChina heißt es Übernachten in einem Wasserdorf in Sichtweite derGroßen Mauer. Baobab-Bäume und Wildtiere sind dagegen die Nachbarnbei der neuen Rundreise durch Malawi und Sambia - im Zeltcamp imLiwonde-Nationalpark.Mehr von Marco PoloDetaillierte Informationen zu den neuen Reisen und anderenAngeboten von Marco Polo gibt es in Reisebüros oder im Service-Centerdes Veranstalters unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 44024402 (aus D, A und CH) oder im Internet unterwww.marco-polo-reisen.com. Ende September veröffentlicht Marco Polozusätzlich zu den jetzt erschienenen Angeboten zwei weitere Katalogefür 2020: "Individuelle Reisen ohne Gruppe" und "Young Line Travel".Marco Polo ReisenMarco Polo bietet spannende Erlebnis- und Entdeckerreisen inkleiner Gruppe zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dasaktuelle Programm umfasst rund 200 Routen in rund 80 Ländernweltweit, gebündelt in vier Katalogen. Mit dem Entdecker-Highlight"Marco Polo Live" sind die Gäste bei speziellen Ereignissen hautnahdabei, zum Beispiel beim Bocciaspielen auf Malta und beim Kochkurs inGeorgien. Das Basispaket aller Touren umfasst jeweils Flüge,Rundreise, Hotels und die einheimische Reiseleitung. Internet:www.marco-polo-reisen.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, PressesprecherTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail:frano.ilic@marco-polo-reisen.comOriginal-Content von: Marco Polo Reisen, übermittelt durch news aktuell