Neue Energie durch Entsäuerung / Ein Video erklärt, wie das geht (VIDEO)

Ismaning (ots) -Viele Frauen kennen das: sie fühlen sich ständig erschöpft, müdeund gestresst. Gerne würde man mit der Freundin noch eine Rundejoggen, aber man fühlt sich viel zu schlapp und ausgepowert dafür.Was steckt dahinter? Könnte der erschöpfte Zustand durch eineÜbersäuerung entstanden sein? Durch einseitige Ernährung kann dasschnell geschehen: zu viel Fleisch, Wurst, Käse und Backwaren sowieder Hamburger in der knappen Mittagspause und zu wenig Obst, Gemüseund Salate können dazu führen, dass im Körper überschüssige Säuregebildet wird, die sich im Gewebe ansammelt. Die Aktivität derEnzyme, die den Stoffwechsel antreiben, wird gebremst. So kommt es,dass es den Betroffenen dauerhaft an Energie fehlt und sie nicht mehrso leistungsfähig sind.Abhilfe kann dann eine Entsäuerungs-Kur mit basischenMineralstoffen (z.B. Sticks mit basischen Mikroperlen, Apotheke)schaffen. Sie kann den Säure-Basen-Haushalt ausgleichen. Die Energiekehrt zurück, man ist wieder voller Schwung und Tatendrang.Sind Sie übersäuert? Testen Sie selbst! Infos unter www.basica.de