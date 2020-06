Neue Elektroauto-Prämie - Wie man sie bekommt und wie man mit der Kfz-Versicherung zusätzlich Geld sparen kann (AUDIO)

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Elektroautos gehört die Zukunft, keine Frage. Zurzeit sind sie aber im Vergleich zu Neuwagen mit Verbrennungsmotoren für viele immer noch zu teuer. Das wird sich aber bald ändern, denn im gerade frisch von der Großen Koalition auf den Weg gebrachten "Konjunkturpaket mit Wumms" sind nun deutlich höhere Prämien beim Kauf eines Elektroautos vorgesehen als bisher. Wie viel Sie sparen können, verrät Ihnen Helke Michael.Sprecherin: Der Staat hat seinen Zuschuss für den Kauf eines E-Autos verdoppelt: Vom 1. Juli an zahlt er nun bis Ende 2021 eine Innovationsprämie in Höhe von bis zu 6.000 Euro.O-Ton 1 (Alexander Held, 15 Sek.): Das ist aber noch nicht alles, denn die Hersteller legen beim Kauf eines E-Autos noch mal 3.000 Euro oben drauf. Das heißt, der Zuschuss kann insgesamt jetzt bis zu 9.000 Euro betragen. Das wird auf alle Fälle dem Verkauf von Elektrofahrzeugen einen ganz neuen Schub geben."Sprecherin: Sagt Alexander Held von der Verti Versicherung AG. Gefördert werden neben reinen Batteriefahrzeugen auch Plug-In-Hybride, also Autos mit kombiniertem Benzin- und Elektroantrieb. Weitere Einsparmöglichkeiten gibt´s durch die bis Ende des Jahres gesenkte Mehrwertsteuer.O-Ton 2 (Alexander Held, 22 Sek.): "Das kann auf alle Fälle auch noch mal 1.000 Euro ausmachen. Darüber hinaus können Sie noch bei der Versicherung Geld sparen. Bei der Verti Versicherung gibt es zum Beispiel automatisch einen Rabatt von 10 Prozent für emissionsarme Fahrzeuge. Dazu kommt: Wenn Sie bei uns bis zum 30. September eine Autoversicherung abschließen, dann gibt es den Schutzbrief gratis für E-Fahrzeuge dazu."Sprecherin: Mit dem sind Sie nicht nur gegen Marderbisse, sondern auch bei Kurzschluss- und Überspannungsschäden am Akku rundum abgesichert.O-Ton 3 (Alexander Held, 18 Sek.): "Außerdem ist im Schutzbrief das Abschleppen mit leeren Batterien bei uns enthalten. Für mich ein ganz wichtiger Aspekt, denn gerade im Winter, wenn es draußen richtig kalt ist und man steht im Stau, dann kann das auch schnell mal passieren, dass man sich verschätzt hat mit der nächsten Ladesäule. Und dann ist so ein Abschleppen, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt."Abmoderationsvorschlag: Mehr Informationen zu den Versicherungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge finden Sie im Netz unter http://www.verti.de/elektro . Dort können Sie auch gleich Ihr persönliches Angebot berechnen und herausfinden, wie groß Ihr Einsparpotenzial am Ende ist.Pressekontakt:Melanie SchyjaPressesprecherinVerti Versicherung AGRheinstrasse 7A14513 TeltowTel: 03328 449-353presse@verti.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43258/4618243OTS: Verti Versicherung AGOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell