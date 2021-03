Neue Einreiseverordnung tritt erst Dienstag in Kraft

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Einreiseverordnung tritt erst am Dienstag, um 0 Uhr in Kraft. Das sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin. Er stellte damit seine erst wenige Minuten alte Aussage klar, wonach die Einreiseverordnung "Montagnacht" in Kraft trete.

Damit wurde der Termin um zwei Tage verschoben, um Fluggesellschaften und Passagieren mehr Zeit zu geben, sich auf die neuen Regeln einzustellen. Zuletzt war die Rede davon gewesen, dass die Einreiseverordnung um 0 Uhr am Sonntagmorgen in Kraft treten solle. Reisende müssen dann vor Flugantritt einen negativen Corona-Test vorlegen, wenn sie nach Deutschland unterwegs sind.

Foto: über dts Nachrichtenagentur