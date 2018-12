Neue Eigentümer für Freizeit-Resort Tropical Islands

KRAUSNICK (dpa-AFX) - Das Freizeit-Resort "Tropical Islands" südlich von Berlin wird an eine spanische Unternehmensgruppe verkauft.



An die Parques Reunidos Group gehen 100 Prozent der Anteile des Eigentümers Tisarl, der zur malaysischen Tanjong-Gruppe gehört, wie Tropical Islands am Mittwoch mitteilte. Der Verkauf soll voraussichtlich im Februar kommenden Jahres abgeschlossen sein. Der Kaufpreis beträgt demnach 226 Millionen Euro. Die spanische Gruppe betreibt weltweit 64 Parks, darunter seit Februar den Belantis Park in Leipzig.

Die Brandenburger Urlaubs- und Badewelt hatte kürzlich angekündigt, das 630 Hektar große Gelände in Krausnick auszubauen. Es sollen 300 Millionen Euro investiert werden. So soll etwa die Zahl der Betten steigen, und es sind neue Attraktionen geplant. Jährlich kommen 1,2 Millionen Gäste.

Ursprünglich sollten in der riesigen Halle Luftschiffe gebaut werden, 2002 jedoch wurde die Firma Cargolifter insolvent. 2004 öffnete dann in der Halle das Freizeitbad, nach und nach entstanden als Publikumsattraktion eine Südseelandschaft mit Strand, Wasserbecken und Übernachtungsmöglichkeiten./gj/DP/jha