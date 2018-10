Neue EU-weite Kraftstoffkennzeichnung tritt in Deutschland nicht rechtzeitig in Kraft (FOTO)

Berlin (ots) -Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe)bedauert, dass die ab dem 12. Oktober 2018 verpflichtend in allenEU-Mitgliedstaaten einzuführenden neuen Kraftstoffkennzeichnungennoch nicht an deutschen Tankstellen und neuen Kraftfahrzeugenangebracht werden. Für die nationale Umsetzung einer entsprechendenEU-Vorgabe ist die Anpassung einer Verordnung zur Durchführung desBundes-Immissionsschutzgesetzes (10. BImSchV) erforderlich, die nochnicht vorliegt. Somit wird Deutschland im Gegensatz zu seineneuropäischen Nachbarn die Umsetzungsfrist versäumen. Nach Art. 7 derRichtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur füralternative Kraftstoffe muss europaweit eine neueKraftstoffkennzeichnung eingeführt werden. Damit sollen Verbraucherverständliche und verlässliche Informationen über die Kraftstoffeerhalten, mit denen sie regelmäßig ihre Autos betanken können. Schon2016 hatten europäische und deutsche Normungsorganisationen daherentsprechende Regelungen zur Kraftstoffkennzeichnung erarbeitet undmit der DIN EN 16942 veröffentlicht. Die EU-einheitlicheKennzeichnung soll auch Fehlbetankung vermeiden, denn dieKraftstoffsorten haben bisher häufig spezielle nationaleBezeichnungen, die sich nicht immer eindeutig von einer Sprache indie andere übersetzen lassen, wie beispielsweise "gasolina" fürBenzin in Spanien und "gasoil" oder "gazole" für Diesel inFrankreich.Die neuen Kennzeichnungen mit verschiedenen geometrischen Formenfür Benzinsorten wie Super E10, Super (E5) und E85, Diesel sowie fürgasförmige Kraftstoffe sollen verpflichtend angebracht werden- an allen Kraftstoffeinfüllstutzen und in Handbüchern neuproduzierter Fahrzeuge- an öffentlichen Tankstellen an der Zapfsäule und an derZapfpistole- als Information im Fahrzeughandel.Nach Informationen des BDBe wird das für die Umsetzung der vierJahre alten EU-Richtlinie verantwortliche Bundesumweltministeriumeinen entsprechenden Verordnungsentwurf erst im Frühjahr 2019vorlegen.Norbert Schindler, Vorsitzender des BDBe, bedauert die verpassteChance zur rechtzeitigen Einführung der neuen Kraftstoffkennzeichnungan Fahrzeugen und Tankstellen: "Sie schafft für Verbraucherinnen undVerbraucher Klarheit, welche Kraftstoffsorten ein Fahrzeug verträgt.Damit kann auch das Verbrauchervertrauen in zertifizierteBiokraftstoffe aus Europa erhöht werden, was wiederum dabei hilft,die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen weiter zu reduzieren.Derzeit sind es fast ausschließlich Biokraftstoffe, die zur Minderungdes Treibhausgasausstoßes im Verkehr beitragen: 2017 sparten sie 7,7Mio. Tonnen CO2-Äquivalente ein."Antworten auf häufig gestellte Fragen für Verbraucher undInformationen für die zur Durchführung verpflichtetenAutomobilhersteller und Tankstellen stehen in 18 Sprachen unter dervom europäischen Automobilherstellerverband ACEA u.a.veröffentlichten Internetseite www.fuel-identifiers.eu zur Verfügung.Pressekontakt:Carola Wunderlich+49 (0)30 301 29 53-13presse@bdbe.dewww.bdbe.deOriginal-Content von: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell