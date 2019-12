Neue EU-weite Kennzeichnung von Kraftstoffen / Das ändert sich an deutschen Tankstellen (FOTO)

Berlin (ots) - Der Gesetzgeber hat neue Vorschriften zur Kraftstoffkennzeichnungbeschlossen. Die Regelung legt insbesondere neue Kraftstoff-Symbole für Benzin,Diesel und alternative Kraftstoffe fest. Die Kraftstoffe selbst bleibenbezüglich Zusammensetzung und Motorverträglichkeit unverändert. Grundlage istdie am 29. November 2019 verabschiedete Neufassung der Verordnung über dieBeschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen (10.BImSchV).Eine wichtige Neuerung ist die Verpflichtung aller Autohersteller, dieTankeinfüllklappe und Betriebsanleitungen von Neufahrzeugen mit den neuenSymbolen zu versehen. Die neuen Kraftstoffkennzeichnungen sind ebenfalls anZapfsäulen und Zapfpistolen anzubringen. Damit erfahren Autofahrer beim Tankenauf den ersten Blick, für welche Kraftstoffarten ihr Fahrzeug zugelassen ist.Nützlich dürfte diese neue Kennzeichnung insbesondere für die Fahrer neuer Autosmit Benzinmotoren sein, da somit Klarheit darüber besteht, ob diese Super E10vertragen.Nach Angaben der EU-Kommission können aktuell mehr als 93 Prozent allerzugelassenen Benzinautos auf Europas Straßen Super E10 tanken. DieAutohersteller haben seit mehreren Jahren Angaben zur E10-Veträglichkeit ihrerFahrzeuge veröffentlicht. Diese wurden von der Deutschen Automobil Treuhand(DAT) in einer Aufstellung sämtlicher Automodelle zusammengefasst. DieseInformationen sind auch Grundlage für die unter www.e10tanken.de erreichbareaktuelle Datenbank, die über die E10-Verträglichkeit von Fahrzeugen Auskunftgibt.Die neuen Kraftstoffsymbole werden mit der in Kürze anstehenden Veröffentlichungder Verordnung wirksam. Mit dem Beginn der Umsetzung der Kennzeichnung an denTankstellen ist noch im laufenden Jahr zu rechnen.Pressekontakt:Carola Wunderlich030 301 29 53-13presse@bdbe.dewww.bdbe.dewww.e10tanken.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73390/4463875OTS: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V.Original-Content von: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell