Neue EU-Strafzölle auf US-Produkte treten an diesem Dienstag in Kraft

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die neuen europäischen Strafzölle auf US-Importe werden bereits an diesem Dienstag in Kraft treten.



Wie EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis am Montag in einer Pressekonferenz ankündigte, werden Agrar- und Industriegüter betroffen sein. Die genaue Liste der Waren werde am späten Nachmittag im EU-Amtsblatt veröffentlicht.

Streitschlichter der Welthandelsorganisation WTO hatten Mitte Oktober entschieden, dass die EU wegen unerlaubter Subventionen für den US-Flugzeugbauer Boeing Strafzölle auf US-Importe im Umfang von knapp vier Milliarden Dollar (3,4 Mrd Euro) im Jahr verhängen darf.

In einem ähnlich gelagerten Fall hatten Schlichter den USA wegen unerlaubter Subventionen für Airbus bereits Strafzölle auf Produkte aus der EU im Umfang von 7,5 Milliarden Dollar genehmigt. Die USA hatten danach bereits Sonderabgaben auf Produkte aus der EU eingeführt, die noch heute gültig sind.

Dombrovskis hatte am Vormittag angekündigt, dass die EU die neuen Strafzölle trotz des bevorstehenden Machtwechsels im Weißen Haus einführen wird. Er betonte, dass es nicht Ziel sei, zu eskalieren. Er verwies darauf, dass die US-Strafzölle bereits seit mehr als einem Jahr in Kraft sind./aha/hoe/DP/stw