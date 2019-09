Neue EU-Kommission: Von der Leyen präsentiert Aufgabenverteilung

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ursula von der Leyen stellt am Dienstag (12.00 Uhr) die Aufgabenverteilung in der nächsten EU-Kommission vor.



Die gewählte Kommissionspräsidentin hat ein Team aus 13 Frauen - einschließlich ihrer selbst - und 14 Männern vorgeschlagen. In ihrer ersten großen Pressekonferenz in Brüssel präsentiert sie nun die Ressorts der Kandidaten.

Jedes der 27 bleibenden EU-Länder ist mit einer Person vertreten - für Deutschland ist das von der Leyen selbst, Großbritannien verzichtet wegen des Ende Oktober geplanten Brexits. Planmäßig soll die neue Kommission am 1. November ihre Arbeit aufnehmen.

In den kommenden Wochen werden alle Nominierten in den zuständigen Ausschüssen des Europaparlaments angehört. Einzelne Personen könnten noch ausgetauscht werden. Vorbehalte gibt es gegen mehrere Kandidaten, etwa gegen die Nominierten aus Ungarn, Polen und Rumänien./mni/DP/zb