Neue Dringlichkeitsstufe: Luftqualität jetzt mit Gasantrieben verbessern / Deutscher Verband Flüssiggas zur Klage der EU-Kommission gegen Deutschland

Berlin (ots) - Die deutsche Politik kann es sich nicht mehrerlauben, vom schnellen Erfolg der Elektro-Mobilität zu träumen - sodie Reaktion des Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V. (DVFG) auf dieKlage gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH)."Deutschlands Versäumnis, bei der Luftreinhaltung die unmittelbarverfügbaren Alternativen stärker einzubeziehen, rächt sich",resümiert der Vorsitzende des DVFG Rainer Scharr. "Es ist höchsteZeit für einen Aktionsplan Luftqualität, der mit einer gezieltenFörderung von Gaskraftstoffen und Gasantrieben auf den erheblichenProblemdruck in vielen Städten und Regionen Deutschlands antwortet."Dabei gehe es nicht nur darum, das Potenzial für den Pkw-Verkehr nochbesser auszuschöpfen. Auch im Schwerlastverkehr, in derBinnenschifffahrt und bei der Nutzung mobiler Maschinen in Land- undBauwirtschaft könne der emissionsarme Energieträger Flüssiggaserhebliche Beiträge dazu leisten, die Schadstoffbelastung zu senken,betont Scharr. Voraussetzung sei allerdings ein klares Bekenntnis derPolitik, die Entwicklung entsprechender Motoren und Umrüstungen zuunterstützen.Energieträger Flüssiggas: Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan,Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druckflüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm.Flüssiggas wird als Kraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke,in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.