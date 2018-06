Neue Doppelspitze in der Unfallchirurgie und Orthopädie der Asklepios Klinik Nord - Heidberg (Hamburg) (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Klinik für Unfall- und Orthopädische Chirurgie der AsklepiosKlinik Nord - Heidberg in Hamburg bekommt einen zweiten Chefarzt: Dr.med. Christian Clausen übernimmt ab 1. September 2018 gemeinsam mitPD Dr. Marc Schult die ärztliche Leitung der Klinik. Zusammen werdendie beiden Spezialisten das Versorgungsangebot für Patienten weiterausbauen und die Bereiche Sportorthopädie, Sporttraumatologie undEndoprothetik stärken."Mit Herrn Dr. Clausen haben wir einen erstklassigen Spezialistenfür unsere Klinik gewonnen. Er ist ein erfahrener Operateur mitanerkannter Expertise und somit eine echte Bereicherung für unserHaus", sagt Dr. Ulrich Knopp, Geschäftsführender Direktor derAsklepios Klinik Nord. Beide Chefärzte werden die Abteilunggleichberechtigt leiten: Während Dr. Schult weiterhin die BereicheSchwerverletztenversorgung und Handchirurgie führen und alsDurchgangsarzt tätig sein wird, entwickelt Dr. Clausen den BereichOrthopädie inklusive Ersatz der großen Gelenke wie Hüfte, Knie undSchulter sowie die Fußchirurgie weiter.Ein starkes Team für Patienten im Norden"Ich freue mich sehr auf die kollegiale Führung mit Herrn Dr.Clausen. Wir kennen uns schon viele Jahre und haben bereits in derVergangenheit nach möglichen Kooperationsformen gesucht. Es istschön, die gemeinsamen Pläne künftig unter einem Dach realisieren zukönnen. Wir tauschen uns bereits jetzt intensiv aus und werdenzusammen mit den Mitarbeitern unserer Abteilung ein tolles Teambilden", sagt PD Dr. Marc Schult, Chefarzt der Klinik für Unfall- undOrthopädische Chirurgie und Ärztlicher Direktor der Asklepios KlinikNord - Heidberg.Auch Dr. Clausen freut sich, schon bald beruflich wieder in seineGeburtsstadt Hamburg zurückzukehren. Zuvor war der 45-Jährige alsChefarzt an der Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg tätig. Zu seinenweiteren beruflichen Stationen gehören die Charité -Universitätsmedizin Berlin sowie Kliniken in Bremervörde, Stade,Lüneburg sowie in Hamburg-Harburg und Hamburg-Eilbek. "Ich komme sehrgern zurück in die Hansestadt. Zusammen mit dem Team von Herrn Dr.Schult werden wir die Asklepios Klinik Nord als vertrauensvollen undpatientennahen Anlaufpunkt im Norden Hamburgs stärken." Unterstützungbekommt der erfahrene Chirurg dabei von Oberärztin Dr. med. AstridThiemann, die mit ihm aus der "Orthopädie und Unfallchirurgie" derParacelsus Klinik Henstedt-Ulzburg in die Asklepios Klinik Nord -Heidberg wechseln wird.Pressekontakt:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell