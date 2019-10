Neue Doppelspitze bei OVID (FOTO)

Berlin (ots) -Dr. Matthiesen und Dr. Brankatschk übernehmen die Geschäftsführungbei OVID. Der Verband dankt seiner langjährigen GeschäftsführerinPetra Sprick.Seit 1. September leiten Dr. Momme Matthiesen und Dr. GerhardBrankatschk als neue Geschäftsführer die Geschicke von OVID Verbandder ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland. Sie lösen damitPetra Sprick ab, die seit 1993 die Geschäftsführung innehat und zum1. November in den Ruhestand tritt.Der promovierte Agrarwissenschaftler Dr. Matthiesen war zuletztals Corporate Affairs Manager bei Bunge in Deutschland tätig und von2008 bis 2016 Referent beim Deutschen Raiffeisenverband. "Die Zukunftder Agrar- und Ernährungswirtschaft wurde noch nie so vielfältig undkontrovers diskutiert wie heute. Dabei sind die Herausforderungen derOVID-Mitglieder für die gesamte Wertschöpfungskette relevant. Wirmüssen eine Balance zwischen den spezifischen und gemeinsamenInteressen finden und neben der sachlichen Aufklärung gegenüberPolitik und Gesellschaft letztlich die Wettbewerbsfähigkeit inDeutschland erhalten", so Matthiesen.Dr. Brankatschk ist seit 2008 im Verband aktiv und hat den BereichWissenschaft und Technik aufgebaut. 2015 wurde er stellvertretenderGeschäftsführer. In seiner Promotion befasste er sich mit derNachhaltigkeitsbewertung und Ökobilanzierung von Agrarprodukten."OVID wird sich weiterhin für fakten- und wissensbasierteEntscheidungen stark machen. An der Schnittstelle zwischenLandwirtschaft, Lebens- und Futtermitteln sowie der Bioökonomie sindAufklärung statt Bevormundung und Technologieoffenheit heutegefragter denn je", so Brankatschk.Petra Sprick leitete OVID 26 Jahre und hat dem Verband ein Gesichtgegeben. In ihre Amtszeit fiel der Umzug des Verbandes zurJahrtausendwende von Bonn nach Berlin und die Namensänderung - ausdem Verband der Ölmühlen (VDOe) wurde OVID Verband derölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland. OVID-PräsidentinJaana Kleinschmit von Lengefeld würdigt ihre Leistungen: "Mit vielEngagement, Mut und Beharrlichkeit führte Frau Sprick als eine derersten Frauen in der deutschen Verbandsszene in den neunziger Jahreneinen Industrieverband der Agrar- und Ernährungswirtschaft zielsicherdurch bereits turbulente Zeiten".Die Stärkung des heimischen Rapsanbaus, die Aufrechterhaltung derfreien Märkte und die Etablierung neuer Züchtungstechniken sind nureinige der Herausforderungen in einer immer komplexer agierendenWelt, denen sich OVID zukünftig gestärkt durch die neue Doppelspitzestellt.Pressekontakt:Maik HeunschAm Weidendamm 1A, 10117 BerlinTel: 030- 72625957presse@ovid-verband.deOriginal-Content von: OVID, Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell