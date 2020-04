Leipzig (ots) - Etwas "ab vom Schuss", in der Altmark, liegt die 450-Seelen-Gemeinde Schinne. Die neue Doku-Reihe zeigt das dörfliche Leben und begleitet in fünf Teilen die Bewohner bei ihren täglichen Herausforderungen - wöchentlich donnerstags ab 9. April um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen. Die Folgen sind ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar.Wenn ein kleines Dorf weit weg von der nächsten Großstadt intakt bleiben soll, muss "Leben in die Bude" und Perspektiven, vor allem für junge Leute, müssen her. Ob Karnevalsclub, Feuerwehr, Fußball, Pferdesport, Männerballett oder Leichtathletik - die vielen Vereine des kleinen Dorfes bringen Jung und Alt zusammen. Auch für den Erhalt der Grundschule im Ort geben die Bewohner alles. Das Ergebnis ist: Zuzug. Und auch die Jugendlichen im Dorf haben Lust, hierzubleiben und mitzugestalten.In der ersten Folge lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer die Ortsfeuerwehr kennen, die ein großes Fest vor ihrem Gerätehaus organisiert. Vorgestellt wird auch Pferdzüchter Detlef Rohst, dessen Stute "Starlight" ist trächtig und der Geburtstermin steht kurz bevor.In Folge zwei am 16. April lässt Landwirt Frank Lenz seine rund 700 Milchkühe nach sechs Monaten im Stall wieder auf die Weide. Besonders gern bringt er mit seiner Frau Kindern die Landwirtschaft nahe. Deshalb laden sie Kindergruppen auf den Hof ein, um einen Tag mit typisch tierischen Bauernhofbewohnern zu verbringen.Dass es in Schinne noch eine Grundschule gibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Folge drei am 23. April zeigt u. a. wie sich Bewohnerinnen und Bewohner sowie Vereine auf unterschiedliche Art und Weise dafür engagieren, dass es auch so bleibt.Folge vier und fünf sendet das MDR-Fernsehen am 30. April und am 7. Mai.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4563822OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell