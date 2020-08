Neue Dokus in ZDFinfo über große Rätsel der Geschichte

Mainz (ots) - Wer Rätseln der Geschichte auf den Grund gehen möchte, für den bietet ZDFinfo am Sonntag, 9. August 2020, von 12.00 Uhr mittags bis weit nach Mitternacht mehr als 20 Dokumentationen über historische Ereignisse, um die sich immer noch zahlreiche Geheimnisse ranken. In Erstausstrahlung sind von 20.15 bis 22.30 Uhr drei Folgen der Reihe "Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte" zu sehen. Zwei weitere neue Folgen von "Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte" sendet ZDFinfo am Mittwoch, 12. August 2020, ab 21.45 Uhr - an diesem Tag hat zuvor um 20.15 Uhr die Doku "Unsterbliches Pompeji" ihre ZDFinfo-Erstausstrahlung.Die erste Folge von "Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte" schildert am Sonntag, 9. August 2020, 20.15 Uhr, "Die Suche nach Attilas Grab" und führt dabei unter anderem in Ungarns Tiefebene, wo Forscher das Grab des sagenumwobenen Hunnenkönigs vermuten. Auch nach Spuren unter Wasser wird gesucht - mit dem Unterwasserarchäologen Attila Tóth geht es auf eine Reise in die Tiefen der Donau. Direkt im Anschluss rücken ab 21.00 Uhr "Der Schatz der Nibelungen" und die vielen Erklärungen in den Blick, die hinter den oft skurril wirkenden Theorien mancher Schatzsucher verborgen liegen. Eines der meistgesuchten Kultobjekte der Menschheit ist seit 2000 Jahren der Heilige Gral - ab 21.45 Uhr ist in der gleichnamigen Dokumentation unter anderem zu sehen, wie die Kunsthistorikerin Ana Mafe Garcia und der Historiker Michael Hesemann der jahrtausendealten Spur des Grals von Jerusalem über Rom bis nach Spanien folgen. Sie wollen die Frage klären, ob der "Santo Cáliz", der in der Kathedrale von Valencia bewahrt wird, mit dem Heiligen Gral gemeint sein könnte.Mit zwei Dokumentationen über "Versunkene Metropolen" beginnt der Geschichtsdoku-Abend am Mittwoch, 12. August 2020, in ZDFinfo. Er hat von 18.45 Uhr bis weit nach Mitternacht 15 Dokus über historische Spurensuchen im Programm. Um 20.15 Uhr rekonstruiert die Dokumentation "Unsterbliches Pompeji", wie es nach dem verheerenden Vulkanausbruch im Jahr 79 nach Christus weiterging. Filmautorin Cristina Trebbi erzählt vom Wiederaufbau der zerstörten Region, dem Krisenmanagement der Kaiser, der wirtschaftlichen Erholung, aber auch von krimineller Bereicherung.In den beiden Folgen von "Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte", die am Mittwoch, 12. August 2020, ab 21.45 Uhr in ZDFinfo in Erstausstrahlung zu sehen sind, geht es um "Die Suche nach Mothman", dem Fabelwesen und amerikanischen Mythos, sowie um "Das Bermudadreieck" und die Mythen und Legenden, die sich um das Gebiet zwischen Bermuda, Puerto Rico und Florida ranken.Alle fünf Folgen von "Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte" sind am Donnerstag, 20. August 2020, von 12.45 bis 16.30 Uhr erneut und im Block in ZDFinfo zu sehen. Die Dokumentation "Unsterbliches Pompeji", die ab Mittwoch, 12. August 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar ist, sendet ZDFinfo erneut am Donnerstag, 13. August 2020, 5.30 Uhr, sowie am Donnerstag, 20. August 2020, 16.30 Uhr.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/mythosgeschichte sowie https://presseportal.zdf.de/presse/unsterblichespompejiFür akkreditierte Journalisten stehen drei Dokumentationen von "Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte" über "Die Suche nach Attilas Grab", "Der Schatz der Nibelungen" und "Der Heilige Gral" sowie die Dokumentation "Unsterbliches Pompeji" im Vorführraum des ZDF-Presseportals vorab zur Verfügung.Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/neue-geschichts-dokus-in-zdfinfo-1/"Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte: Der Schatz der Nibelungen" vorab in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/c6X/ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105413/4672736OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell