Berlin (ots) -Mo 30.04.2018 21:00, rbb FernsehenSechsteilige DokuserieRegie: Jana von RautenbergAutoren: Erika Brettschneider, Marcus Groß, Johannes Mayer, UlrikeLicht, Ursula Stamm, Svenja Weber und Carola WeltAb dem 30. April zeigt das rbb Fernsehen die sechsteiligeDoku-Serie "Die Charité - Auf Leben und Tod" über eine der größtenUniversitätskliniken Europas. Immer montags um 21.00 Uhr erzählenPatienten der Charité - Universitätsmedizin Berlin über ihreGeschichten und berichten Ärztinnen und Ärzte über medizinischeHighlights von heute. Auch die Historie der ehrwürdigen Klinik wirdbeleuchtet. Die Serie schließt an die Reihe über dasUnfallkrankenhaus Berlin an.Die Berliner Charité hat eine 300-jährige Geschichte. Sie stand amAnfang für die kostenlose Behandlung der Armen in der Stadt. Mit demAufschwung der Medizin im 19. Jahrhundert kamen berühmte Forscherund Ärzte wie Robert Koch, Rudolf Virchow oder Paul Ehrlich an dieCharité. Der gute Ruf hat sich erhalten - die Uniklinik zählt heutemit vielen Sonderforschungsbereichen zur Spitze derwissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland. Wichtigste Aufgabeder Charité ist aber nach wie vor die medizinische Versorgung aufhöchstem Niveau.Folge 1, 30. April 2018, 21.00 UhrDie 34-jährige Fenia Troulou erwartet Drillinge. Mittlerweile istsie in der 29. Woche und hat die letzten zwei Wochen zur Überwachungauf der Geburtsstation der Charité in Mitte verbracht. Das Problem:eines der drei Babys wird nicht mehr gut über die Nabelschnurversorgt. Täglich überlegen die Ärzte aufs Neue, ob die Lage sokritisch ist, dass die Kinder per Kaiserschnitt geholt werden müssen.Heute ist es soweit, Klinikleiter Prof. Wolfgang Henrich und derleitende Oberarzt Dr. Larry Hinkson entscheiden gemeinsam mit FrauTroulou und ihrem Mann, die drei Jungen sofort zu holen. DieKinderärzte der benachbarten Frühchenstation stehen bereit, um dieKinder sofort optimal zu versorgen.Auf der Notaufnahme am Standort Campus Benjamin Franklin herrschtHochbetrieb. Pfleger Andreas Tiegel-Lindenkron nimmt den Stress mitHumor. Sorgfältig versorgt er ein gebrochenes Bein, dann reinigt ereine Platzwunde - immer hat der Berliner einen flotten Spruch auf denLippen.Am Campus Virchow-Klinikum soll in den nächsten Jahren ein neuesuniversitäres Herzzentrum entstehen. In einem ersten Schritt ziehtdie Herzchirurgie, vorher am Campus Mitte stationiert, in denWedding. Ein großer logistischer Aufwand ist zum Beispiel der Umzugder Herzzklappen. Die wertvollen Gewebe aus biologischem Materialdürfen nicht unter 5 Grad Celsius abkühlen.Der dreijährige Finn Seidler hat eine seltene Augenerkrankung -zumindest für ein Kind. Er leidet an grauem Star, dem Katarakt.Augenarzt Prof. Salchow behandelt den Jungen schon lange. NachdemFinns linkes Auge eine künstliche Linse bekommen hat, ist nun dasRechte dran. Große Aufregung auch bei den Eltern - und großeHoffnung.Der ehrenamtliche Besuchsdienst der Charité ist seit langem eineInstitution. Er ist gedacht für Patienten, die allein sind oder nichtviel Besuch bekommen. Einfache Besorgungen oder ein nettes Gespräch,darum geht es den überwiegend weiblichen Ehrenamtlichen. Dieenergiegeladene Carla Schulz zum Beispiel besucht seit 15 JahrenPatienten der Urologie in Mitte. Mit ihren fast 80 Jahren denkt CarlaSchulz nicht ans Aufhören, sie kann sich ein Leben ohne ihr Ehrenamtnicht vorstellen.Sendetermine im rbb FernsehenMontag, 30. April 2018, 21. 00 Uhr Folge 1Montag, 07. Mai 2018, 21.00Uhr, Folge 2Montag, 14. Mai 2018, 21.00 Uhr, Folge 3Montag, 28. Mai 2018, 21.00 Uhr, Folge 4Montag, 04. Juni 2018, 21.00 Uhr, Folge 5Montag, 11. Juni 2018, 21.00 Uhr, Folge 6