Stuttgart (ots) -Start der neunteiligen Reihe "Adel im Südwesten - Die nächsteGeneration" an Allerheiligen, Freitag, 1. November 2019, 21 bis 21:45Uhr im SWR FernsehenEin Erbe bedeutet oft Lust und Last zugleich. Das gilt auch beiAdelsfamilien. Ein klangvoller Name, ein Schloss und eine großeGeschichte - in neun dokumentarischen Filmen im SWR Fernsehenberichten junge Adlige, welche Herausforderungen derGenerationenwechsel in ihrer Familie mit sich bringt. Für sie kannder Adelstitel auch ein Hindernis sein und nicht, wie viele meinen,das Sprungbrett in ein sorgenfreies Leben. Drohnenflüge zeigenaußergewöhnliche Luftbilder von Burgen, Schlössern und Ländereien derAdelsgeschlechter. Die Doku-Reihe "Adel im Südwesten - Die nächsteGeneration", freitags von 1. November 2019 an, 21 bis 21:45 Uhr imSWR Fernsehen.Seine Privilegien hat der Adel in Deutschland zwar im Jahr 1919verloren, dennoch spielen viele der etwa 80.000 Adeligen inDeutschland eine wichtige Rolle in Politik, Kultur und Wirtschaft.Neun Beispiele zeigen, dass es in der Welt der Adeligen wenigerglamourös zugeht, als man gemeinhin denkt. Viele der Familien sindwie alle anderen mit alltäglichen Sorgen und Nöten beschäftigt. Dieadeligen Familien erlauben einen Blick in ihren Alltag mit ganznormalen Freuden und Problemen, geschäftlichen Besprechungen undkulturellen Events. Welche Visionen hat die kommende Generation?Offenherzig berichten die jungen Adeligen, was sie anders als ihreEltern machen wollen und was auch in Zukunft Familientraditionbleiben wird.Sendungen:Familie von Bodman, BodenseeFreitag, 1. November 2019, 21 Uhr, SWR Fernsehen Johannes vonBodman ist der "grüne Baron" vom Bodensee. Nachdem er das Gut Bodmanmit Weinbergen, Wald und Obstwiesen von seinem Vater übernommenhatte, trimmte er es radikal und konsequent auf Nachhaltigkeit. "Nurein generationsübergreifendes Denken und Handeln hat Sinn", so seineMaxime. Dafür setzt er sich auch in den unterschiedlichstenpolitischen und berufsständischen Gremien ein. Die Ortsmitte vonBodman hat er zusammen mit einem Investor wieder auferstehen lassen.In seiner knappen Freizeit ist der Familienmensch gerne am und aufdem See unterwegs. Immerhin sollen es ja die Bodmans gewesen sein,die dem Bodensee den Namen gaben. Aber das ist eine andereGeschichte.Familie von Vequel-Westernach, KronburgFreitag, 8. November 2019, 21 Uhr, SWR Fernsehen Auf der Kronburgim Illerwinkel lebt seit 400 Jahren Familie von Vequel-Westernach.Theodor Freiherr von Vequel-Westernach und seine Frau Ulrike habenviel Zeit, Geld und Tatkraft investiert, das markanteRenaissance-Schloss höchstpersönlich in Schuss zu halten. "Ich binein Diener dieses Schlosses, quasi der adelige Hausmeister", sagt ermit einem verschmitzten Lächeln. Die beiden Kinder gehen andere Wege,um das Familienerbe für die Zukunft zu bewahren. Tochter Carolin hatTourismusmanagement studiert, organisiert Events auf der Burg undbewirtschaftet das Gästehaus am Fuß der Kronburg. Ihr BruderMaximilian, studierter Forstwirt, ist für die Wälder der Familiezuständig und arbeitet halbtags in einem Ingenieurbüro. Das sichertihm ein verlässliches Einkommen.Familie von Hohenzollern, NamedyFreitag, 15. November 2019, 21 Uhr, SWR Fernsehen DasWasserschloss Namedy bei Andernach am Rhein hat Heide Prinzessin vonHohenzollern gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann Godehard zu einemAushängeschild für Kunst und Kultur gemacht. Rund 170 Veranstaltungenfinden pro Jahr im Schloss statt. Jetzt übernimmt die nächsteGeneration den Betrieb. Keine leichte Aufgabe für Anna Prinzessin vonHohenzollern, denn auch ihre kleine Tochter Carlotta verlangt dieganze Aufmerksamkeit. Auf dem Hohenzollernschloss leben - das dürfteeinmalig sein - heute drei Prinzessinnen unter einem Dach.Familie Adelmann zu Adelmannsfelden, Großbottwar Freitag, 22.November 2019, 21 Uhr, SWR Fernsehen Auch Felix Graf Adelmann gehtneue Wege. Der passionierte Musiker und Fotograf war international inder Finanzwelt tätig, ehe er in die Fußstapfen des Vaters trat unddas renommierte Weingut im Bottwartal übernahm. "So viel Veränderunghat es in der Geschichte der Familie noch nie gegeben", sagt SeniorMichael Graf Adelmann anerkennend. Felix Adelmann hat das Weingut aufökologische Wirtschaftsweise umgestellt. Die Vermarktung seinerPremiumweine macht er mit Sachkunde, Charme und Wortwitz zu seinerganz persönlichen Sache. "Sie sind der Graf? Sie habe ich mir ganzanders vorgestellt", sagen ihm immer wieder Kundinnen und Kunden beiWeinverkostungen oder Veranstaltungen auf Burg Schaubeck.Familie von Stetten, KünzelsauFreitag, 13. Dezember, 21 Uhr, SWR Fernsehen Franziska Freifrauvon Stetten war Exportmanagerin eines internationalenLebensmittelkonzerns und musste wählen: internationales Parkett oderKünzelsau? Sie entschied sich für die Heimat und leitet seitdem mitHerz und Elan die Seniorenresidenz, die ihre Eltern Silvia undWolfgang Freiherr von Stetten rund um die 900-jährige Burg oberhalbdes Kochertals aufgebaut haben. "Ich habe meinen Kindern einigeszugemutet", sagt der Senior rückblickend. Franziska ist sich sicher,dass sich alle Anstrengungen gelohnt haben: "Schloss Stetten istetwas Besonderes und mein Zuhause." Die Weichen für die Zukunft sindgestellt, aber auch große Herausforderungen müssen künftig gemeistertwerden.Familie von Nell, TrierFreitag, 20. Dezember, 21 Uhr, SWR Fernsehen Der Weinbau steht beiFamilie von Nell seit 200 Jahren an erster Stelle. Wenn heutezahlreiche Touristen, vor allem aus Übersee, das Weingut Georg Fritzvon Nell besuchen, müssen auch die Söhne von Fritz und Evi Nell inder Küche und bei den Führungen durch die Weinberge anpacken. DieGäste erwarten Moselaner Weinromantik von der Familie. Mit ihrenBerufsausbildungen als Landmaschinentechniker und Winzer sind Georgund Felix für die Übernahme des Weingutes gut gerüstet. NächsteGroßbaustelle ist der Konflikt zwischen Weinbau und Naturschutz, dendie Familie gerade zu lösen versucht.Weitere Folgen im Jahr 2020 sind geplant.ARD Mediathek: Verfügbar von 31. 