Erfurt (ots) - In Deutschland engagieren sich zahlreiche Kinderund Jugendliche in Rettungsverbänden. Allein 249.000 Mitglieder sindbei der Jugendfeuerwehr. Dennoch gibt es in vielen RegionenNachwuchsmangel. Die Sendereihe will zeigen, was die Jugendlichendort lernen und einen Impuls geben, sich möglicherweise selbst zubeteiligen. Die Doku-Reihe "Alarm - Die jungen Retter" (SWR) ist ab7. Mai um 20:10 Uhr bei KiKA zu sehen.Zwölf Teams der Rettungsverbände Technisches Hilfswerk, Bergwacht,Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft und Feuerwehr tretengegeneinander an und kämpfen um den Titel "Bestes Jugendretter-TeamDeutschlands". In den ersten drei Folgen schicken die vier großenRettungsverbände jeweils drei Teams bestehend aus drei Jugendlichenin die verbandsinternen Vorentscheide. Im großen Finale in dervierten Folge treffen die Siegerteams der einzelnen Verbände dannaufeinander. Sie werden mit Aufgaben konfrontiert, die für sie neusind und beweisen so, dass sie auch mit ungewohnten Situationenprofessionell umgehen können. Begleitet werden sie von JohannesZenglein, der die Sendung moderiert und bekannt ist aus dem"Tigerenten Club" (SWR).Die Finalisten stammen aus dem baden-württembergischen Leonberg(THW), dem bayerischen Unterammergau (Bergwacht), dembaden-württembergischen Neuffen-Beuren (DLRG) und demniedersächsischen Haverlah (Freiwillige Feuerwehr). Die Doku-Reihewurde produziert von MingaMedia Entertainment GmbH im Auftrag desSWR. Für die Redaktion im SWR zeichnet Oliver Neitzel verantwortlich.Die vier 50-minütigen Folgen von "Alarm - die jungen Retter"werden ab 7. Mai 2018 von Montag bis Donnerstag um 20:10 Uhr bei KiKAgezeigt und sind anschließend 30 Tage auf kika.de abrufbar.Registrierte Nutzer finden vorab unter kika-presse.de im Bereich"PRESSE PLUS" eine Folge zur Ansicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell