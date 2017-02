Köln (ots) -Jetzt steht fest: Ab Freitag, 3. März 2017, entstehen zwölf neueFolgen der Kultserie "Dittsche - das wirklich wahre Leben" - wiegewohnt live aus dem Eppendorfer Grill in Hamburg. Seit demüberraschenden Tod des "Schildkröte"-Darstellers Franz Jarnach Anfangdes Jahres warten "Dittsche"-Fans gespannt auf den Fortgang derSerie.Dass "Dittsche" auch ohne den beliebten Stammgast in derpatinareichen Krokojacke weitergeht, entspringt nicht demfernsehüblichen "The show must go on"; alles leitet sich vielmehr ausdem Anspruch des Formats selbst ab, wie "Dittsche"-Schöpfer und- Darsteller Olli Dittrich erklärt: "'Dittsche' geht weiter, weilauch das wirklich wahre Leben weitergeht..."Demnach soll der Tod des Darstellers auch in der Serie als Tod derTV-Figur eine Rolle spielen. Wie dies künstlerisch eingewoben wird,wird eine der spannenden Fragen zu Staffelbeginn sein."Dittsche - das wirklich wahre Leben" geht nun in die 22. Staffel undist im WDR Fernsehen immer live freitags um 23.30 Uhr zu sehenFotos bei ARD-Foto.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR Presse und InformationTelefon: 0221 / 220 7100Email: Lena.Schmitz@WDR.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell