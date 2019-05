Hamburg (ots) - Die Hintergründe des "Armbrust-Falls" sind nachwie vor rätselhaft. Zunächst waren in einer Pension in Passau einMann und zwei Frauen gefunden worden, getötet durch Armbrust-Pfeile.Bald darauf entdeckte die Polizei zwei weitere tote Frauen in einerWohnung in Niedersachsen. Eine davon: die erst 19-jährige Carina U.,Tochter eines Physikers und einer Physikerin aus dem Westerwald. Inder aktuellen Ausgabe des Magazins stern schildern Carinas ElternJulia und Olaf U. ausführlich das Schicksal ihrer Tochter.Die Gymnasiastin sei, so sagten sie dem stern, ein eherintrovertiertes Mädchen gewesen, "nicht auffällig oder sozialisoliert. Sie hatte eine beste Freundin und einen ersten festenFreund. Sie war vielseitig interessiert, mochte Geschichte,Griechisch und Altlatein und hat viel gelesen." Bei einem Wandertagihrer Schule im Jahr 2015 habe Carina dann ein Probetraining einesKampfsportclubs absolviert. Bald darauf sei sie dem Club beigetretenund habe dort Torsten W. kennen gelernt, den Toten von Passau. Nachdem Eintreten in den Sportclub sei es bei Carina zu einer"Wesensveränderung" gekommen. Sie zog sich aus dem Familienlebenzurück, äußerte krude Ansichten. Die Eltern kamen zu dem Schluss,dass irgendjemand über den Sportclub einen negativen Einfluss auf sieausübte. Bereits 2016 informierten die Eltern daraufhin die Schuleund erstatteten im Juli 2016, nachdem ihre Tochter in eineJugendhilfeeinrichtung gezogen war, auch Strafanzeige gegen TorstenW. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt. Und Carina weigerte sich,mit ihren Eltern zu sprechen.Die Mutter erzählt im stern: "Am 24. August 2016 hat dann einegewisse Farina C. gemeinsam mit Carina versucht, uns die elterlicheFürsorge zu entziehen. Und diese per Eilverfahren auf sich selbstübertragen zu lassen. Frau C. hat unsere Tochter dafür zumAmtsgericht nach Westerburg gefahren." Farina C. gehörte zu derGruppe der Frauen, die sich um Torsten W. scharte. Und ist eine derArmbrust-Toten, die in Passau gefunden wurden.Der Vater im stern: "Ich bin fest davon überzeugt, dass der Todunserer Tochter hätte verhindert werden können, dass Carina nichthätte sterben müssen, wenn man uns ernst genommen hätte. Wenn sichirgendjemand mal in die richtige Richtung bewegt hätte." Carina U.wird an diesem Donnerstag (23. Mai) beerdigt. Die Eltern bitten, vonTrauerkleidung abzusehen. Denn auch der Zirkel um Torsten W. trug nurschwarz, und zumindest an diesem Tag soll nichts an Torsten W.erinnern. Für die Traueranzeige wählten die Eltern das Zitat: "Dennes geschehen Dinge, die wir nicht begreifen können, wir stehenmachtlos und stumm daneben."Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell