Neue Datenplattform beschleunigt die Entwicklung von datenintensiven Gesundheitsanwendungen / InterSystems IRIS for Health[TM] wurde speziell für die Anforderungen des Gesundheitswesens entwickelt

Cambridge, Mass./Darmstadt (ots) - InterSystems, ein globalführender Anbieter von IT-Plattformen für Anwendungen imGesundheitswesen, in Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung,gab heute die Markteinführung von InterSystems IRIS for Health[TM]bekannt. Sie ist die weltweit erste und einzige Datenplattform, diespeziell entwickelt wurde, um Daten aus dem Gesundheitswesen zuextrahieren. Mit ihr erhalten Entwickler die Möglichkeit, dienächsten bahnbrechenden datenintensiven Anwendungen imGesundheitswesen schnell zu erstellen und zu skalieren.Auch im Gesundheitswesen sind Daten das Herzstück der digitalenTransformation. Und da auch hier das Volumen und die Vielfalt derGesundheitsdaten stetig weiter zunimmt, und damit dieInformationsflut, stößt die Entscheidungsfindung bei den an derVersorgung Beteiligten (Leistungserbringer, Apotheke, Pflege,Kostenträger und Patient) oftmals an Grenzen. Um diesen dramatischenWandel zu bewältigen, ist es notwendig, dass Anwendungen imGesundheitswesen auf einer Technologie basieren, die das enormePotenzial der Daten freisetzt. InterSystems IRIS for Health leistetgenau das.InterSystems IRIS for Health kombiniert dieTransaktionsverarbeitung und -analyse mit integrierterInteroperabilität und bietet so eine schnelle Entwicklungsplattformfür das Design geschäftskritischer skalierbarer Anwendungen.InterSystems IRIS for Health bietet Funktionen, die für dieEntwicklung moderner echtzeitbasierter eHealth-Lösungen erforderlichsind. Zu den Leistungsmerkmalen von InterSystems IRIS for Healthgehören:- ein Framework für die schnelle Entwicklung von Lösungen, dieHealth Level 7 (HL7) sowie Fast Healthcare InteroperabilityResources (FHIR), einschließlich FHIR Server und SMART onFHIR-Funktionen, nutzen.- Out-of-the-Box-Unterstützung für alle wichtigenInteroperabilitätsstandards und -zertifizierungen imGesundheitswesen, einschließlich HL7 Version 2 und 3,Consolidated CDA (C-CDA), Integrating the Healthcare Enterprise(IHE), American Society for Testing and Materials (ASTM), X12,NCPDP, DICOM und andere.- ein normalisiertes und erweiterbares Datenmodell für dasGesundheitswesen, das die Nutzung verschiedenster Standardsermöglicht."Die explosionsartige Zunahme von Daten im Gesundheitswesenerfordert Innovationen, die der Branche helfen, mit den Erwartungenvon Kostenträgern, Anbietern und Patienten Schritt zu halten", sagteDon Woodlock, Vice President of HealthShare bei InterSystems. "DasGesundheitswesen braucht eine fundierte Datenplattform, die esermöglicht, innovative Anwendungen schnell vom Konzept zur Realitätwerden zu lassen - und diese Datenplattform ist InterSystems IRIS forHealth. Wir unterstützen Entwickler im Gesundheitswesen dabei, ihrewichtigen Anwendungen von der Konzeption am Whiteboard bis hin zurMarktreife schneller als je zuvor bereitzustellen."Die geschäftskritischsten und innovativsten Anwendungen der Weltbasieren auf den Datenmanagementplattformen von InterSystems. Kundenim Gesundheitswesen, die sich schon heute auf die InterSystemsFlaggschiff-Produkte HealthShare und TrakCare verlassen, werden ab2019 die Vorteile der InterSystems IRIS for Health-Datenplattformvoll ausschöpfen können.Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte:www.InterSystems.com/IRISforHealthÜber InterSystemsInterSystems ist die treibende Kraft hinter den wichtigstenIT-Anwendungen der Welt. Im Gesundheitswesen, im Finanzsektor, in deröffentlichen Verwaltung und in vielen anderen Bereichen, in denenviel auf dem Spiel steht, ist InterSystems the power behind whatmattersTM. Das 1978 gegründete, privat gehaltene Unternehmen mitNiederlassungen rund um den Globus hat seinen Sitz in Cambridge,Massachusetts (USA). Die Softwareprodukte von InterSystems werdentagtäglich von Millionen Menschen in über 80 Ländern genutzt. WeitereInformationen erhalten Sie unter InterSystems.deFolgen Sie uns auch auf Twitter: @InterSystems_DE